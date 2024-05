STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck (WKN VD4476)

Daimler Truck öffnet morgen seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Im Vorfeld prognostizieren mehrere Analysten einen Umsatz von 12,73 Milliarden Euro, nach 13,2 Milliarden im Vorjahresquartal. Im Gegensatz dazu wird eine Steigerung des Gewinns je Aktie von 0,90 Euro auf 1,02 Euro erwartet. Das Analysehaus Jefferies betätigt zudem seine buy-Einstufung bei einem Kursziel von 55 Euro. Heute notieren die Papiere des LKW-Herstellers mit 42,34 Euro beinahe unverändert. Stuttgarter Anleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Daimler Truck ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN ME8VKW)

Die Nvidia-Kursrallye kommt derzeit ins Stocken und lässt Anleger an einer Fortsetzung zunehmend zweifeln. Erste Stimmen sprechen nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Monate von einer Blasenbildung im KI-Sektor. Dem treten mehrere Analysten entgegen. So sehen die Experten von JP Morgan aufgrund der Gewinnprognosen noch weiteres Kurspotential. Vor allem die neue Blackwell-Reihe von Nvidia soll ein Wachstumstreiber werden. Daneben zeigt sich auch die UBS optimistisch und gibt ein Kursziel von 1.150 US-Dollar an. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Chip-Produzenten 830,41 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein wird heute überwiegend gekauft.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MG1M0K)

Eine durchwachsene Berichtssaison bringt den DAX allmählich in Bedrängnis. Zuletzt sorgten vor allem schwache Quartalszahlen der Autobauer für gedrückte Stimmung im Handelssaal. Hinzu kommt eine immer weiter nach hinten verschobene Zinswende in den USA, derzeit rechnen Marktbeobachter frühestens im September mit ersten Zinssenkungen. Dementsprechend wenig überraschend fiel der gestrige Fed-Leitzinsentscheid aus, bei dem die US-Währungshüter ihre Zinsen unangetastet ließen. Der DAX notiert heute mit 17.900 Punkten rund 1,2 % tiefer als vor einer Woche. Knock-out-Anleger handeln überwiegend einen Put auf den DAX.

Euwax Sentiment Index

Der DAX tritt heute auf der Stelle und kommt nahezu unverändert aus dem gestrigen Feiertag. Mit 17.925 Punkten verharrt der deutsche Leitindex auf seinem Vortagesschluss. Die Anleger müssen nach der Datenflut zu Wochenbeginn und der gestrigen Fed-Sitzung die Marktlage scheinbar noch einordnen. Der Euwax Sentiment kann sich nicht für eine Richtung entscheiden und pendelt zwischen -20 und +20 Punkten auf und ab.

Börse Stuttgart auf Youtube

Disclaimer:

