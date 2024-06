STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Apple (WKN SV9WHZ)

Apple droht Ungemach seitens der EU-Wettbewerbskommission. Diese prüft derzeit mögliche Verstöße des Tech-Konzerns gegen das europäische Digital-Gesetz DMA. Dabei soll es vor allem um Einschränkungen im App-Store gehen, da Apple den Zugang zu Apps außerhalb des eigenen App-Stores verhindere. Sollten sich die Verstöße bewahrheiten, droht dem iPhone-Konzern eine Strafe von bis zu 10 % des Umsatzes, im Wiederholungsfall sogar bis zu 20 %. Nach ihrem Allzeit-Hoch von 220,20 US-Dollar in der letzten Woche, geht es für die Aktie der Kalifornier etwas zurück, aktuell ist ein Anteilsschein für 214,29 US-Dollar zu haben. Ein Call-Optionsschein auf Apple ist heute an der Euwax gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN ME9VF7)

Nvidia liefert derzeit beinahe täglich gute Nachrichten. Nachdem der Chip-Konzern am Dienstag die Spitze der wertvollsten Unternehmen übernahm, wird nun eine Partnerschaft mit Hewlett Packard Enterprise bekannt. Die beiden Tech-Konzerne wollen gemeinsam unter dem Namen "Nvidia AI Computing by HPE" KI-Lösungen entwickeln, die es Unternehmen ermöglichen sollen, generative KI-Tools schneller einzuführen. Nvidia-CEO Jensen Huang zeigt sich begeistert und sagte zur neuen Partnerschaft "Noch nie zuvor haben NVIDIA und HPE ihre Technologien so tiefgreifend integriert - indem sie den gesamten NVIDIA AI-Computing-Stack mit der Private-Cloud-Technologie von HPE kombiniert haben". Nachdem gestern in den USA feiertagsbedingt kein Handel stattfand, positionieren sich Stuttgarter Anleger bei Nvidia long und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MA71NN)

Der DAX blickt auf eine bisher rote Woche zurück, im Wochenvergleich notiert der deutsche Leitindex etwas über 1% im Minus. Vor allem politische Unsicherheiten nach der Europawahl sowie schwindende Hoffnungen auf eine Zinswende belasten die Stimmung auf dem Parkett. Heute kehrt allerdings die Kauflaune wieder zurück, für den DAX geht es um 0,7 % in Richtung 18.200 Punkte nach oben. Dabei fehlen jedoch wichtige Impulse, so blieben unter anderem die Börsen in den USA gestern feiertagsbedingt geschlossen. Knock-out-Anleger handeln rege einen Put auf den DAX.

Euwax Sentiment Index

Der DAX scheint im Wochenendspurt wieder etwas an Kraft zu gewinnen. Nach den eher mauen Vortagen geht es in einem nachrichtenarmen Marktumfeld um 0,7 % auf 18.200 Punkte nach oben. Stuttgarter Anleger neigen dennoch zur Vorsicht, sie positionieren sich überwiegend auf der Short-Seite, so dass der Euwax Sentiment aktuell bei -33 Punkten notiert.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)