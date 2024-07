STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG39G8)

Rheinmetall steht Berichten zu Folge kurz vor dem Abschluss eines neuen Rekordauftrags. Demnach bestellt der italienische Staat 350 Schützenpanzer Lynx sowie 200 Kampfpanzer Panther bei den Düsseldorfern. Inklusive der Wartung soll der Auftrag ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro haben. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt zudem ein positiver Analystenkommentar von Morgan Stanley. Die Experten geben dabei ein Kursziel von 636 Euro an. Angetrieben von den guten Nachrichten gelingt der zuletzt unter Druck geratenen Rheinmetall-Aktie heute ein Comeback. Die Papiere der Düsseldorfer verteuern sich um über 5 % auf 503,60 Euro. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Cameco (WKN ME1JMR)

Die Cameco-Aktie stand Anfang Juni mit 56,24 US-Dollar auf Rekordniveau und krönte damit ihre Jahresrallye. Innerhalb der letzten 12 Monate verteuerten sich die Anteilsscheine am kanadischen Uranproduzenten um rund 80 %. Allerdings brach der Aktienkurs seine Rekordjagd danach ab und steht nun mit 49,73 US-Dollar rund 11,5 % unter dem Rekordwert. Stuttgarter Anleger glauben nicht an eine baldige Rückkehr in die Erfolgsspur und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Cameco.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MG5HCW)

Der DAX sucht weiter seine Richtung. Heute kann er sich nach seiner gestrigen Schwächephase berappeln. Im Sog guter US-Vorgaben geht es um rund 1 % auf 18.340 Punkte nach oben. Dabei sorgen vor allem?"ußerungen von Fed-Chef Jerome Powell für Auftrieb. Dieser sieht den US-Arbeitsmarkt sich zunehmend abkühlend und das stützt die Hoffnungen auf US-Zinssenkungen im September. Im Handel mit KO-Produkten steht ein Call auf den DAX an der Spitze.

Euwax Sentiment Index

Der DAX ist weiter auf Richtungssuche, heute versucht er sich erneut an einer Erholung, nachdem die US-Börsen gestern freundlich schlossen. Am Mittag stehen für das Aktienbarometer 18.340 Punkte und damit ein Plus von 0,95 % auf der Kurstafel. Vor der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls sowie neuer US-Jobdaten gehen Stuttgarter Anleger in Deckung. Der Euwax Sentiment notiert bei -64 Punkten tief im Minus.

Börse Stuttgart auf Youtube

Raus aus dem MSCI World Index und rein in Schwellenländer? | ETFs | Börse Stuttgart

Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) und Jürgen Dietrich (Boerse Stuttgart Group) über die positive Börsenstimmung im ersten Halbjahr, trotz Rezessionserwartungen. Sie diskutieren über die Beliebtheit breit gestreuter ETFs und Sparpläne, die Entwicklung von Anleihen-ETFs mit kurzen Laufzeiten und die starke Performance der USA. Zudem betrachten sie auch die Herausforderungen und Chancen in den Emerging Markets, insbesondere in Indien.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=6c4GurwSSdA

