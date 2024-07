STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Call-Optionsschein auf Apple (WKN SW97Q7)

Die Apple-Aktie blickt auf ein erfolgreiches zweites Quartal zurück. Seit ihrem Jahrestief Mitte April bei 164,08 US-Dollar ging es um 35 % nach oben. Gestern erreichten die Papiere des iPhone-Konzerns mit 221,55 US-Dollar ein neues Allzeit-Hoch. Dabei spielen laut Marktbeobachtern auch Gerüchte über neue Chips für die kommenden iPhone 16-Modelle eine Rolle. Demnach soll der A18 Chip in die neue Generation des iPhones verbaut werden und damit eine deutliche Leistungssteigerung einher gehen. Diese sei auch nötig, um Apples KI-Lösung Apple Intelligence zu nutzen. Stuttgarter Anleger greifen heute bei einem Call-Optionsschein auf Apple zu.

2. Call-Optionsschein auf Intuit (WKN SU2YV6)

Der US-amerikanische Finanzsoftware-Anbieter Intuit hob im Mai seine Gewinnprognose von 14 % auf 17 % Steigerung an. Anleger erwarteten offenbar noch mehr, die Intuit-Aktie verlor, ausgehend vom Jahreshoch 675 US-Dollar, in der Folge rund 18 % an Wert. Im Juni griffen die Schnäppchenjäger zu, so dass der Aktienkurs seine Verluste beinahe vollständig aufholen konnte. Aktuell kostet ein Anteilsschein knapp 660 US-Dollar. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Intuit gefragt.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin (WKN VM98EU)

Der Krypto-Markt schwächelt derzeit. So hat der Bitcoin im letzten Monat rund 18 % an Wert verloren. Laut Marktbeobachtern hängt das mit Rückzahlungen der insolventen Handelsplattform Mt. Gox zusammen. Dieser wurden vor zehn Jahren rund 850.000 Bitcoins gestohlen, die zum Teil wieder gefunden wurden und an die Gläubiger zurückgezahlt werden sollen. Marktteilnehmer fürchten nun, dass die Gläubiger die Bitcoins verkaufen und der Kurs demnach weiter nachgibt. Aktuell kostet eine Einheit der Kryptowährung 53.428 Euro und damit rund 4,3 % weniger als am Vortag. Ein Knock-out-Call auf den Bitcoin wird heute mehrheitlich verkauft.

Nach guten Vorgaben aus den USA, wo der US Tech 100 ein neues Allzeithoch erreichte, stabilisiert sich der DAX weiter. Heute geht es um 0,3 % auf 18.430 Punkte nach oben. Da in den USA aufgrund des Unabhängigkeitstages kein Handel stattfindet, bewegen sich die Anleger in einem eher ruhigen Marktumfeld. Der Euwax Sentiment notiert am Mittag bei +9 Punkten.

Raus aus dem MSCI World Index und rein in Schwellenländer? | ETFs | Börse Stuttgart

Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) und Jürgen Dietrich (Boerse Stuttgart Group) über die positive Börsenstimmung im ersten Halbjahr, trotz Rezessionserwartungen. Sie diskutieren über die Beliebtheit breit gestreuter ETFs und Sparpläne, die Entwicklung von Anleihen-ETFs mit kurzen Laufzeiten und die starke Performance der USA. Zudem betrachten sie auch die Herausforderungen und Chancen in den Emerging Markets, insbesondere in Indien.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=6c4GurwSSdA

