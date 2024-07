STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. ASML OS-Call (WKN MB85J1)

Der Halbleitersektor hat in den USA den schwächsten Tag seit dem Covid-Crash 2020 verbucht. Für viele prominente Namen ging es bis zu zehn Prozent nach unten. Auslöser war eine Gemengelage aus?"ußerungen von Donald Trump , seinem potentiellen Vize J.D Vance und möglichen neuen Ausfuhrbeschränkungen für ASML. Die Niederländer hatten am Mittwoch zugleich auch Zahlen vorgelegt. In Stuttgart wird nach dem Rücksetzer ein OS-Call gekauft.

2. K.O- Call auf Nvidia (WKN UM6JZ6)

Mit Nvidia hat es auch "die" Chip-Aktie der vergangenen Monate erwischt. Das zwischenzeitlich wertvollste Unternehmen der Welt fiel am Mittwoch auf ein Monatstief bei rund 117 Dollar. Am Donnerstag erholt sich die Aktie im vorbörslichen Handel in Stuttgart um rund 3 Prozent. Gekauft wird auch ein K.O-Call auf die Aktie.

3. Alphabet Disc. Call (WKN MG3T94)

Auch der Mega-Cap Alphabet konnte sich von einer Korrektur nicht frei machen. Die Aktie konnte 2024 über 30 Prozent zulegen, weshalb viele Anleger zumindest über Teilgewinne nachdenken. Zuletzt war Alphabet mit einer Übernahme in den Medien. Berichten zufolge befindet sich der Google-Mutterkonzern derzeit in Verhandlungen zum Kauf des Cybersecurity-Startups Wiz. Die Übernahme könnte bei 23 Milliarden US-Dollar liegen. In Stuttgart wird ein Discount-Call auf Alphabet gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX konnte sich in den vergangenen Tagen vom turbulenten US-Umfeld abkoppeln. Am Donnerstag pendelt der Index zwischen 18.400 und 18.500 Punkten. Anleger warten auf die EZB-Sitzung am frühen Nachmittag. In Stuttgart herrscht im Sentiment eher Zurückhaltung. Werte zwischen Minus 25 bis Plus 25 sprechen für ein uneinheitliches Stimmungsbild.

Börse Stuttgart auf Youtube

Europäische Aktien mit Aufholpotential? Schere klafft weit auseinander... | Börse Stuttgart

Darum geht's im Video: Kemal Baci (BNP Paribas) gibt gibt im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager) einen Überblick über die aktuelle Performance der amerikanischen und europäischen Aktienmärkte. Er erklärt, warum US-Technologiewerte derzeit dominieren und welchen Einfluss die jüngsten Inflationsdaten und mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank haben. Außerdem werden die Chancen für eine Erholung der europäischen Märkte beleuchtet und verschiedene Anlagestrategien, wie z.B. Bonuszertifikate, vorgestellt und ein Blick auf die beliebtesten Basiswerte, darunter Gold und Silber, geworfen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ustl1rW-LiY

