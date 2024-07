STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Onto Innovation (WKN MG7CR9)

Onto Innovation ist ein Anbieter von Mess- und Prüfsystemen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Massachusetts. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage im Zuge des KI-Booms. Für die demnächst anstehenden Quartalszahlen prognostizieren Analysten neue Rekordwerte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal soll der Umsatz um 23,5 % auf 235,5 Millionen US-Dollar steigen, beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten einen Sprung von 0,53 US-Dollar auf nun 1,20 US-Dollar. Nachdem die Onto-Aktie in der vergangenen Woche mit 238,92 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichte, lassen Gewinnmitnahmen den Aktienkurs auf aktuell 197,93 US-Dollar sinken. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf Onto Innovation.

2. Call-Optionsschein auf Lockheed Martin (WKN MB70RX)

Lockheed Martin und die Lufthansa vereinbarten am Rande der britischen Luftfahrtschau eine Absichtserklärung um im Rahmen von globalen Instandhaltungs- und Logistikdienstleistungen zusammenzuarbeiten. Weitere Details wurden nicht bekannt. Unterdessen veröffentlichte Lockheed Martin seine neuesten Quartalszahlen. Demnach konnte der Rüstungskonzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,56 % auf 16,69 Milliarden US-Dollar steigern. Der Gewinn pro Aktie stieg von 6,65 US-Dollar auf 6,87 US-Dollar. Die starken Zahlen geben dem Aktienkurs Auftrieb, es geht auf ein neues Rekordhoch von 519,54 US-Dollar, gegenüber der Vorwoche ein Kursplus von 10,5 %. Stuttgarter Anleger nehmen ihre Gewinne mit, sie verkaufen einen Call-Optionsschein auf Lockheed Martin.

3. Knock-out-Put auf Infineon (WKN UL0KZZ)

Der Schweizer Halbleiter-Hersteller STMicroelectronics senkt bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose und schockt damit seine Aktionäre. Die Schockwellen erreichen auch die Papiere des Konkurrenten Infineon. Für diese geht es heute um 5,3 % auf 30,65 Euro nach unten, im Wochenvergleich steht aktuell ein Minus von 12,3 % auf dem Kurszettel. Einige Knock-out-Anleger hatten offenbar einen guten Riecher und machen nun mit dem Verkauf eines Knock-out-Puts auf Infineon Kasse.

Euwax Sentiment Index

Die Korrektur der US-Tech-Werte hinterlässt im DAX ihre Spuren. Für den deutschen Leitindex geht es heute um 1,35 % auf 18.140 Punkte nach unten. Nach dem zunächst freundlichen Wochenauftakt notiert der DAX mittlerweile um 1,8 % tiefer als in der Vorwoche. In Stuttgart setzen Anleger auf eine Erholung, der Stimmungsindikator Euwax Sentiment zeigt +28 Punkte an.

