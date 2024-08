STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MG5MUR)

Der Boom im Anwendungsbereich der Künstlichen Intelligenz (KI) dauert an. Der Chip-Spezialist Nvidia, einer der Top-Profiteure, zeigt das deutlich mit seinen jüngsten Quartalszahlen. Der Umsatz steigt mittlerweile das fünfte Quartal in Folge prozentual dreistellig. Auch beim Ergebnis wartet der Spezialist für Chips, die vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz Anwendung finden, mit einem deutlichen Sprung auf. Diese Ergebnisse fielen zudem besser als erwartet aus. Die Gewinnmarge von 75,7 Prozent wiederum blieb etwas hinter den Konsensschätzungen der Wall Street zurück, genau wie die Prognose für das dritte Quartal. Im nachbörslichen Handel fiel die Aktie in der Spitze um rund 7 Prozent, konnte aber im Laufe des Handels die Abschläge verringern und weist aktuell noch ein Minus von 4 Prozent auf. Der Call-Optionsschein auf Nvidia wird an der Euwax heute gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Münchener Rück (WKN ME14UM)

Die Aktie der Münchener Rück ist mit einem Plus von 4,5 Prozent in der laufenden Handelswoche der zweitbeste DAX-Wert hinter Brenntag mit rund 5 Prozent. Auch im laufenden Jahr kann sich die Performance mit einem Gewinn von 30 Prozent sehen lassen. Damit gehört die Rückversicherungsgesellschaft zu den Top 5-DAX-Aktien 2024. Operativ konnte das Unternehmen ebenfalls mit seinen jüngsten Quartalszahlen überzeugen, weshalb die Berenberg Bank ihr Kursziel von 500 auf 525 angehoben hat. Die Einstufung "Kaufen" wurde beibehalten. Stuttgarter Anleger machen Kasse und verkaufen den Call-Optionsschein auf die Münchener Rück.

3. Knock-out-Call auf Gold (WKN SY4MNZ)

Der Goldpreis setzt seinen Aufschwung heute fort und notiert zur Mittagszeit oberhalb von 2.520 Dollar. Damit verteidigt das Edelmetall nicht nur die vielbeachtete runde Marke von 2.500 Dollar, sondern notiert rund 10 Dollar unter dem Rekordhoch bei knapp 2.532 Dollar. Gestützt wird der Goldpreis vom anhaltenden Konflikt im Nahen Osten und von der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA. Aktuell wird mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Ratssitzung am 18. September gerechnet. Derivateanleger kaufen mehrheitlich den Knock-out-Call auf Gold.

Euwax Sentiment Index

Der DAX hat sich trotz der schwachen Aufnahme der Nvidia-Zahlen heute positiv entwickelt und notiert aktuell bei 18.906 Punkten rund 0,7 % höher als am Vortag. Im Wochenvergleich klettert der Gewinn damit auf 2,4 %. Der Index nähert sich allmählich der runden Marke von 19.000 Punkten an. Stuttgarter Anleger bleiben vorsichtig. Der Euwax Sentiment notiert heute überwiegend im negativen Bereich und zeigt aktuell -35 Punkte an.

In diesem Video tauchen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und C.W. Röhl (Investor und Buchautor) in das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ein und beleuchten die Konsequenzen dieses Gesetzes für Unternehmen und Aktionäre in Deutschland. Ursprünglich konzipiert, um Firmen vor der Insolvenz zu schützen und Arbeitsplätze zu sichern, birgt das StaRUG auch mögliche Gefahren - insbesondere für Kleinaktionäre.

