1. Call-Optionsschein auf SAP (WKN ME31MU)

SAP will in den nächsten zehn Jahren in Deutschland über 2 Milliarden Euro in die Entwicklung hochsicherer, lokaler und regulatorisch konformer Cloud-Angebote investieren. "Mit unserem Milliarden-Investment in Sovereign Cloud-Angebote setzen wir ein klares Zeichen: Innovationskraft und digitale Souveränität gehen Hand in Hand", sagte SAP-Vorstandsmitglied Thomas Saueressig. Dafür wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen SAP, Delos Cloud, Microsoft und Arvato Systems geschlossen. Die Aktie des Software-Konzerns steigt um 1,8 % und erreicht mit 202,70 Euro ein neues Allzeithoch. Ein Call-Optionsschein auf SAP wird in Stuttgart nachgefragt.

2. Call-Optionsschein auf Orsted (WKN MG84NG)

Orsted hat eine Vereinbarung getroffen, über zehn Jahre Kohlenstoffentfernungsgutschriften (CDR) im Umfang von 330.000 Tonnen CO2 an Equinor zu verkaufen. Dies ist Teil des Projekts "Orsted Kalundborg CO2 Hub", das ab 2026 jährlich 430.000 Tonnen CO2 aus Biomasse abscheiden wird. Nach dem letzte Woche erreichten Jahreshoch von 60,50 Euro geht es für die Papiere des dänischen Windkraft-Betreibers diese Woche auf 58,44 Euro nach unten. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Orsted gefragt.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MB9ND8)

Nach der gestrigen Zinssenkung der US-Notenbank um 0,5 % verzeichnet der DAX heute einen Aufschwung. Der deutsche Leitindex steigt bis auf 18.975 Punkte und nimmt damit sowohl ein neues Rekordhoch als auch die 19.000er Marke ins Visier. Die Zinswende in den Vereinigten Staaten kommt Experten zufolge für das in einer hartnäckigen Konjunkturflaute steckende Deutschland wie gerufen. "Das ist insgesamt eine gute Nachricht für unsere Wirtschaft", sagte der Konjunkturchef des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), Michael Grömling. Stuttgarter Anleger decken sich dennoch zunehmend mit einem Knock-out-Put auf den DAX ein.

Euwax Sentiment Index

Die Katze ist aus dem Sack - die Fed senkte gestern ihre Leitzinsen um 0,5 %. Der DAX macht heute einen Freudenhüpfer um 1,4 % und nimmt damit Kurs auf die 19.000 Punkte. Aktuell stehen 18.975 Punkte auf der Kurstafel. Nach dem Kurssprung wechseln die Anleger im Handelsverlauf die Seite, der Euwax Sentiment steht mit -47 Punkten deutlich im negativen Bereich.

Krypto und US-Wahlkampf: Was Trump & Co. für den Kryptomarkt bedeuten

In diesem neuen Video mit Sven Wagenknecht (Editor-in-chief and Co-Founder at BTC-ECHO) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) dreht sich alles um die Verknüpfung von Kryptowährungen und dem US-Wahlkampf. Die beiden diskutieren darüber, wie tief die Kryptoinvestitionen der Amerikaner wirklich gehen und welche überraschenden Aussagen Donald Trump zu Krypto gemacht hat. Ebenso beleuchten sie die unterschiedlichen Ansichten von Demokraten und Republikanern zu digitalen Währungen und hinterfragen, wie stark politische Entscheidungen tatsächlich den Kryptomarkt beeinflussen können. Außerdem werfen Sven Wagenknecht und Richy einen Blick auf die Zukunft von Ethereum und Solana als führende Layer-1-Blockchains und analysieren, wie sich politische Entscheidungen in den USA auf den Kryptomarkt in anderen Ländern auswirken könnten.

