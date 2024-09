STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf ARM Holdings (WKN MG6QJD)

Der britische Halbleiter-Entwickler ARM Holdings legte im Schatten von Tech-Schwergewichten wie Nvidia eine beeindruckende Kursrallye aufs Parkett. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Entwicklung von +175 %. Der Höhepunkt war ein neues Rekordhoch von 188 US-Dollar Mitte Juli. Seither folgte eine Konsolidierung bis auf 110 US-Dollar. Nach der Fed- Zinssenkung kommen Tech-Werte wieder in Schwung, aktuell kostet eine ARM-Aktie 146,43 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf ARM ist heute sehr gefragt.

2. Call-Optionsschein auf Zalando (WKN MG7H78)

Der Aktienkurs des Mode-Onlinehändlers Zalando dümpelte in den letzten Monaten mehr oder weniger vor sich hin. Seit Mitte September dreht sich die Stimmung jedoch, nachdem vor allem britische Einzelhandelsdaten frischen Auftrieb gaben. Seither ging es um rasante 35 % nach oben. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler zähle zu seinen "Top Picks" für 2024, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Heute geht es 3,3 % auf 29,02 Euro nach oben. Stuttgarter Anleger glauben an weitere Zugewinne und kaufen einen Call-Optionsschein auf Zalando.

3. Knock-out-Call auf Rio Tinto (WKN MC96XC)

Die Aktie des Bergbaugiganten Rio Tinto legte zuletzt deutlich zu, angetrieben von den Konjunkturhilfen der chinesischen Zentralbank. China, der wichtigste Abnehmer von Rio Tintos Eisenerz, sorgt damit für positive Marktstimmung. Zusätzlich plant Rio Tinto, die Gewinnspannen und Renditen im Aluminiumsektor bis 2030 zu erhöhen, indem Betriebskosten gesenkt und der Anteil an recyceltem Aluminium gesteigert werden sollen. Die Aktien des Konzerns steigen heute um 2 % auf 62,86 Euro. Nach dem Kurssprung machen Knock-out-Anleger Kasse und verkaufen einen Call auf Rio Tinto.

Euwax Sentiment Index

Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Kemal Baci (BNP Paribas) sprechen über die aktuelle Marktlage und diskutieren die Auswirkungen der XXL-Zinssenkung der US-Notenbank FED. Themen sind zudem die Herausforderungen der Automobilindustrie, die Entwicklung von?-l- und Goldpreisen sowie die Frage, ob eine weiche Landung der Wirtschaft möglich ist. Zudem beleuchten sie die Marktschwankungen vor den Präsidentschaftswahlen und die Stimmung der Anleger.

