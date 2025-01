Werte in diesem Artikel

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN UM8DX7)

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten für den November zeigen, dass die weltweiten Halbleiterverkäufe stärker gestiegen sind als saisonal üblich. Analyst Stacy Rasgon betont in einer aktuellen Studie, dass 8 von 11 Gruppen besser abgeschnitten haben als erwartet. Nach einem starken Jahresauftakt mit einem Zuwachs von über 10 % mussten Nvidia-Aktien gestern einen Rücksetzer um 6,22 % auf 140,14 US-Dollar hinnehmen. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia stark gehandelt.

2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG0R3N)

Die Forderung des künftigen US-Präsidenten Donald Trumps nach viel höheren Rüstungsausgaben hat am Mittwoch die Aktien der Rüstungsbranche steigen lassen. Der designierte US-Präsident fordert von den Nato-Mitgliedstaaten, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen. Statt der bislang angestrebten 2 % ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) sollten die Partnerländer künftig 5 % investieren. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns reagiert mit einem Sprung um 5,2 % auf 647,20 US-Dollar. Dementsprechend gefragt ist ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall.

3. Faktor 3x Long Knock-out auf ASML (WKN UL8UA7)

Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber des Halbleitersektors. Am Montag ging es deutlich nach oben, nachdem Microsoft in einem Blogeintrag geschrieben hatte, allein im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für KI stecken zu wollen. Das beflügelt Aktien aus der Halbleiterbranche wie ASML. Die Anteilsscheine der Niederländer klettern diese Woche um 7,5 % auf 731,20 Euro. Stuttgarter Anleger handeln eifrig einen Faktor 3x Long Knock-out auf ASML.

Euwax Sentiment

Nach seinem gelungenen Jahresauftakt geht es für den DAX heute in den Rückwärtsgang. Auslöser sind Berichte, wonach der designierte US-Präsident Donald Trump den nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen könnte, um auf dieser Basis die von ihm angekündigten Importzölle durchsetzen zu können. Für den DAX geht es um 0,3 % auf 20.280 Punkte zurück. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment zeigt +19 Punkte an.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)