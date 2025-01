STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf (WKN DQ0D67)

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben Beiersdorf von "Hold" auf "Sell" herabgestuft und gleichzeitig das Kursziel von 120 auf 105 Euro gesenkt. Die Experten begründen dies mit Herausforderungen für die "Premiumisierungs-Story" der Hamburger, insbesondere bei der Marke Nivea. Auch eine Verlangsamung der Produktion und rückläufige Suchanfragen im Internet werden angeführt. Diese Herabstufung verunsichert Anleger, und die Papiere des Konsumgüterherstellers geben ihre Jahresgewinne fast vollständig ab, aktuell steht der Kurs bei 122,90 Euro. Damit rückt das 12-Monats-Tief von 120,15 Euro wieder in Sichtweite. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf gefragt.

2. Discount-Put-Optionsschein auf DAX (WKN ME97EA)

Vor den anstehenden Inflationsdaten und dem Beginn der Berichtssaison in den USA hält die Kauflaune der Anleger an. Der DAX klettert um 0,6 % auf 20.400 Punkte. Die abnehmende Sorge vor hohen Zöllen durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump verleiht dem deutschen Aktienmarkt zusätzlichen Rückenwind. Im Blickpunkt stehen heute die US-Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden.?-konomen erwarten, dass die Inflationsrate in den USA im Dezember auf 2,9 % von 2,7 % im November gestiegen ist. Dies könnte bedeuten, dass die Fed ihren Leitzins nur noch einmal in diesem Jahr senkt. Zudem stehen zu Beginn der Berichtssaison traditionell die Quartalsberichte mehrerer US-Großbanken auf der Agenda. Analysten erwarten aufgrund des aktiven Transaktionsgeschehens und eines steigenden Handelsgeschäfts positive Ergebnisse. Anleger in Stuttgart wechseln dennoch offenbar auf die Short-Seite, ein Discount-Put-Optionsschein auf den DAX wird rege gekauft.

3. Knock-out-Call auf Palantir (WKN MA3WHN)

Nach der eindrucksvollen Rally im letzten Jahr schwächelt die Palantir-Aktie seit Jahresbeginn. Diese Entwicklung wird von Analysten kritisch beurteilt, die einen weiteren Kursrückgang prognostizieren. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie einen beachtlichen Wertzuwachs von rund 340 %. Doch seit Jahresbeginn verlor das Papier 12,85 % und notierte am Dienstag im nachbörslichen Handel bei 65,93 US-Dollar. Eine Analyse von Jefferies belastete dabei die Aktie, da sie trotz des Kursrückgangs noch immer als hoch bewertet angesehen wird. Jefferies bestätigte das Kursziel von 28 US-Dollar, was ein Abwärtspotenzial von fast 58 % bedeutet. In der Hoffnung auf eine kurzfristige Erholung kaufen Knock-out-Anleger einen Call auf Palantir.

Euwax Sentiment

Vor den Inflationsdaten und dem Auftakt zur Berichtssaison in den USA zeigt sich der DAX weiterhin robust. Heute erklimmt er mit den 20.400 Punkten die nächste Hürde. Damit notiert das Aktienbarometer rund 0,6 % höher als am Vortag. Stuttgarter Anleger zeigen sich dennoch skeptisch, der Stimmungsindikator Euwax Sentiment steht mit -47 Punkten tief im negativen Bereich.

