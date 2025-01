STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla (WKN UP2WU1)

Die Tesla-Aktie erlebte zuletzt einen deutlichen Kurssprung, nachdem Barclays ihr Kursziel von 270 auf 325 US-Dollar anhob. Die Wiederwahl von Donald Trump beflügelt sogenannte Trump-Trades, darunter auch Tesla, das von möglichen Lockerungen regulatorischer Beschränkungen beim autonomen Fahren profitieren würde. Die Barclays-Analysten führen die derzeitige Tesla-Rally auf Markteuphorie statt Fundamentaldaten zurück. Die Aktie des E-Autobauers stieg im gestrigen Handel um 8 % auf 428,22 US-Dollar. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Tesla gefragt.

2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG0R3N)

Rheinmetall hat sein Flugabwehr-System Skynex erstmals vollständig an einen Nato-Staat verkauft. Der Auftrag aus Italien beläuft sich zunächst auf 73 Millionen Euro, mit der Möglichkeit auf insgesamt vier Systeme zu erweitern, was den Gesamtwert auf knapp 280 Millionen Euro steigern könnte. Dieses System beinhaltet modernste Luftraumüberwachung und Geschütze mit hoher Feuerrate. Bereits zuvor hatte Rheinmetall Teile von Skynex an Rumänien und die Ukraine geliefert. Der Vertrag mit Italien könnte laut Marktbeobachtern als Referenz für weitere Geschäfte mit Nato-Staaten dienen. Die Aktie von Rheinmetall erreichte heute ein neues Allzeithoch von 380 Euro. In Stuttgart nutzen Anleger die Kurssteigerung, um einen Call-Optionsschein auf Rheinmetall zu verkaufen.

3. Knock-out-Put auf WTI (WKN ME2NNB)

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel am Donnerstag um 1% auf 79,70 US-Dollar, nachdem es seit Jahresbeginn um rund 13 % nach oben ging. Die Märkte reagieren mit dem Kursrückgang auf die geopolitische Entspannung im Nahen Osten, insbesondere die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Zuvor hatten die Konflikte die?-lpreise stark in die Höhe getrieben. Zudem beeinflussten Aussagen der Internationalen Energieagentur maßgeblich den Markt, die aufgrund neuer US-Sanktionen gegen Russland einen geringeren Rohölüberschuss erwarten. Ein Knock-out-Put auf WTI wird in Stuttgart rege gehandelt.

Euwax Sentiment

Der DAX markierte im Vormittagshandel ein neues Allzeithoch bei 20.675 Punkten, gestützt durch neue Hoffnungen auf US-Zinssenkungen nach den gestrigen Inflationsdaten. Der Euwax Sentiment zeigt mit +15 Punkten eine freundliche Anlegerstimmung an, dennoch mahnen Analysten vor zuviel Euphorie.

Börse Stuttgart auf Youtube

Börsenjahr 2025: Was gehört ins Depot? | Trump | Tech-Party | Bitcoin | Zinsen | Börse Stuttgart

Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Andreas Lipkow (comdirect) die wichtigsten Themen, die das Börsenjahr 2025 prägen könnten. Von politischen Einflüssen über die Rolle Chinas und das Handelsverhältnis zwischen den USA und China bis hin zu Inflation, Zinsen und der Zukunft der Kryptowährungen unter der neuen Trump-Administration - die Analyse bietet spannende Einblicke in die Finanzmärkte und das Anlageverhalten der Investoren. Ein Muss für alle, die gut informiert ins neue Börsenjahr starten möchten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=lV_YqjRHZlE

