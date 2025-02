STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Infineon (WKN UM8GA6)

Wer­bung Wer­bung

Nach den soliden Quartalszahlen und dem modifizierten Ausblick auf das Gesamtjahr 2024/25 haben vor allem die Aussagen von Vorstand Jochen Hanebeck zum Thema Künstliche Intelligenz der Infineon-Aktie in der vergangenen Woche deutlichen Auftrieb gegeben. Das spiegelt sich auch in aktuellen Analysteneinschätzungen wider. So hebt Bernstein Research das Kursziel von 36 auf 46 Euro an. Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon nach Gesprächen mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sei zuversichtlich, was die längerfristigen strukturellen Wachstumsaussichten betreffe, schrieb Analyst Johannes Schaller. Die Position des Münchener Chipherstellers sei zudem äußerst wettbewerbsfähig. Schaller bestätigte zugleich seine relative Präferenz für die Infineon-Aktie innerhalb der Vergleichsgruppe der auf die Autobranche ausgerichteten Chiphersteller. Aktuell kostet ein Anteilsschein 37,44 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Infineon ist sehr gefragt.

2. Call-Optionsschein auf Adyen (WKN ME3GJ2)

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen rechnet nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstum. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir eine lange Wachstumsphase vor uns haben", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. 2024 zog der Umsatz von Adyen im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf knapp 2 Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr sollte der Erlös noch etwas stärker zulegen. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Anstieg um 34 % auf 992 Millionen Euro. Die Marge habe damit im vergangenen Jahr bei 50 % gelegen. Im laufenden Jahr rechnet Adyen mit einem weiteren Anstieg, der allerdings nicht so hoch wie 2024 ausfallen dürfte. Um das Wachstum zu ermöglichen, will der Konzern weitere Mitarbeiter einstellen. Zuletzt beschäftigte Adyen etwas mehr als 4.000 Menschen an 28 Standorten weltweit. An der Börse kamen die Zahlen und Ziele sehr gut an, die Aktie macht einen Satz um 14 % auf 1.800 Euro. Stuttgarter Anleger machen Kasse und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Adyen.

Wer­bung Wer­bung

3. Faktor 3x Long Knock-out-Call auf Occidental Petroleum (WKN MA1JJB)

Die Occidental-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 5 % gefallen und befindet sich auf dem schwächsten Stand seit drei Jahren. Vor allem die sinkenden?-lpreise machen dem?-l- und Gasproduzent zu schaffen. Warren Buffett sieht in den jüngsten Kursrückgängen eine Kaufchance. Für insgesamt 35,7 Millionen Dollar kaufte er am 7. Februar weitere Wertpapiere von Occidental. Die Gesamtbeteiligung beläuft sich somit mittlerweile auf rund 265 Millionen Aktien, was einen Anteil von 28,2 % bedeutet. Aktuell kostet ein Anteilsschein 47,83 US-Dollar. Knock-out-Anleger greifen bei einem Faktor 3x Long Knock-out-Call auf Occidental Petroleum zu.

Euwax Sentiment

Die Aussicht auf Verhandlungen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin zündet in der Rekordrally des DAX am Donnerstag die nächste Stufe. Der deutsche Leitindex erreicht bei 22.450 Punkten sein nächstes Rekordhoch. Im Vergleich zum Vortag steht damit ein Plus von 1,4 % auf der Kurstafel. Stuttgarter Anleger werden jedoch zunehmend vorsichtiger, der Euwax Sentiment zeigt -30 Punkte an.

Wer­bung Wer­bung

Börse Stuttgart auf Youtube

Gold auf Allzeithoch, ein Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit Hellinvestiert

Darum geht's im Video:Gold als sichere Anlage? Oder droht eine Blase? Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Sebastian Hell (Unternehmer und Investor) analysieren die aktuelle Lage des Goldmarktes, diskutieren Preisentwicklungen und geben wertvolle Tipps für Anleger. Sie sprechen über historische Entwicklungen, aktuelle Markttendenzen und mögliche Zukunftsszenarien. Dabei gehen sie auf die wichtigsten Einflussfaktoren wie Inflation, Zentralbanken und geopolitische Unsicherheiten ein. Zudem erhältst du wertvolle Hinweise, wie du dein Portfolio strategisch mit Gold absichern kannst und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Erfahre, was hinter den aktuellen Marktbewegungen steckt und wie du von Gold als Investment profitieren kannst.

Timestamps:

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=JpMQZRfRSdc

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)