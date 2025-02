STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. K.o.-Call-Optionsschein auf Legrand (WKN MJ8UFL)

Legrand ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Systemen für elektrische und digitale Infrastrukturen. Das Unternehmen konnte zuletzt leicht verbesserte Quartalszahlen präsentieren, doch der Ausblick fiel durchwachsen aus. Die Aktie tendierte seitdem seitwärts, war gestern aber deutlich abgestürzt. Heute erholt sich der Titel aufgrund einer Analystenhochstufung mit gleichzeitiger Anhebung des Kursziels. In die heutige Erholung haben Stuttgarter Anleger den 2. K.o.-Call auf Legrand gekauft.

2. Call-Optionsschein auf 3M (WKN MJ2TYB)

3M ist einer der führenden Industrieunternehmen in den USA. Nach der Wahl von US-Präsident Trump wurden diese Aktien verstärkt nachgefragt. Trump hat in der Wirtschaftspolitik angekündigt, die Deregulierung, Infrastrukturinvestitionen und Steuersenkungen voranzutreiben, was von den Industrieunternehmen begrüßt wurde. 3M hofft nach Wachstumsproblemen in den vergangenen Jahren auf eine Belebung und wurde von Analysten zuletzt hochgestuft. Seit Jahresanfang hat die Aktie mit knapp 14 Prozent deutlich zugelegt. Der Call-Optionsschein auf 3M wird heute an der Euwax überwiegend gekauft.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MJ33GJ)

Die Telekom-Aktie hatte gestern mit rund 35 Euro ein weiteres Mehrjahreshoch, das höchste Niveau seit 2021, erreicht und baute damit die Jahresperformance 2025 auf 21 Prozent aus. Heute wurden die Jahreszahlen 2024 vorgestellt, die allerdings gemischt ausgefallen sind. Der Konzerngewinn sank um 37 Prozent und auch der Ausblick für dieses Jahr enttäuschte. Die Deutsche Telekom plant dennoch, eine Rekorddividende von 0,90 Euro je Aktie auszuschütten und Aktien im Wert von zwei Milliarden Euro zurückzukaufen. Nach den Zahlen sank die Aktie um mehr als 2 Prozent ab. Stuttgarter Optionsscheinanleger greifen beim Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom zu und kaufen tendenziell das Papier.

Euwax Sentiment

Der DAX kann nach einem durchwachsenen Wochenstart heute wieder zulegen und klettert um knapp 0,8 Prozent auf 22.680 Punkte. Auf Wochensicht steht allerdings noch ein leichtes Minus von rund 0,7 Prozent in den Büchern. Beim Euwax Sentiment hielt die positive Stimmung nicht lange an. Nach einem kurzen Zwischenhoch am frühen Morgen sank das Sentiment deutlich in den negativen Bereich und notiert aktuell bei minus 48 Punkten.

