1. K.o.-Call auf Heidelberg Materials (WKN UP4ZPZ)

Die Verständigung von Union und SPD auf ein enormes Finanzpaket in Höhe von mindestens mehreren 100 Millionen Euro für Infrastruktur und Rüstung hat den Kurs von Heidelberg Materials beflügelt. Gleichzeitig soll die Schuldenbremse aufgeweicht werden, um sich weitere Spielräume zu sichern. Auch heute klettert die Aktie von Heidelberg Materials um knapp 2 Prozent nach oben. Damit summiert sich das Kursplus seit Jahresbeginn auf mehr als 40 Prozent - Platz 3 in der DAX-Jahresrangliste. An der Euwax nehmen Anleger jedoch Gewinne mit, der K.o.-Call wird heute verkauft.

2. Call-Optionsschein auf Vinci (WKN HD959Z)

Die Aktie des französischen Infrastrukturkonzerns Vinci hat ebenfalls kräftig von dem angekündigten Ausgabenpaket der künftigen Bundesregierung profitiert und klettert heute auf ein frisches 6-Monatshoch. Das Unternehmen hat vor wenigen Wochen besser als erwarteten Jahreszahlen vorgelegt. Dabei stach der rekordhohe Auftragsbestand in der Sparte mit Energie und Bau besonders heraus. Derivateanleger bleiben für Vinci zuversichtlich gestimmt und kaufen den Call-Optionsschein.

3. Call-Optionsschein auf MTU Aero Engines (WKN MJ1HJT)

MTU Aero Engines hat ebenfalls von den zu erwartenden Ausgaben Deutschlands für Infrastruktur profitiert. Zuvor hatte der Konzern bereits positive Geschäftszahlen für 2024 veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro, und der bereinigte operative Gewinn überstieg erstmals die Milliarden-Euro-Grenze. Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage nehmen Anleger heute allerdings Gewinne in der Aktie mit. Auch der Call-Optionsschein wird heute an der Euwax verkauft.

Euwax Sentiment

Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) heute ist der DAX auf ein neues Rekordhoch bei knapp 23.420 Punkten gestiegen. Seitdem ging es allerdings kräftig bergab. Bis zur Mittagszeit rutscht der deutsche Leitindex sogar mit minus 0,3 Prozent in die Verlustzone bei rund 23.110 Punkten. Der Euwax Sentiment fiel zunächst in den negativen Bereich, konnte sich am frühen Vormittag aber schnell wieder erholen. Die Börsenstimmung unter Derivateanlegern ist schwankend, aktuell notiert der Euwax Sentiment um die Nulllinie.

