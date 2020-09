STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Marktbericht

Tech-Werte weiter auf Talfahrt

Nach einem freundlichen Handelsauftakt bei bis zu 13.147 Punkten verliert der DAX bis zum Mittag rund 1,1% und verabschiedet sich damit wieder unter die Marke von 13.000 Punkten. Mit Spannung erwartet wird der Handelsstart bei den US-Indizes - die Futures deuten aktuell auf deutliche Verluste hin.

Microsoft und Apple verlieren

Microsoft verliert am Dienstag als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart analog zu den weiteren US-Tech-Werten rund 2,4% auf 176,30 Euro. Bereits zur Mittagszeit liegt das Handelsvolumen bei mehr als zwei Millionen Euro. Bewertet wird Microsoft an der Börse gegenwärtig mit 1,62 Billionen US-Dollar.

Die meisten einzelnen Preisfeststellungen finden heute in Stuttgart bei der BioNTech-Aktie statt, die aktuell rund 3,9% abgibt. Gemeinsam mit dem Pharmariesen Pfizer erhielt das Mainzer Biotech-Unternehmen gestern die Erlaubnis, seinen möglichen Corona-Impfstoff in auch in Deutschland in einer klinischen Testphase zu erproben.

Bei Apple sorgen die Stuttgarter Anleger heute ebenfalls für viele Orders, die Aktie des iPhone-Konzerns steht weiter unter Druck und notiert bei 99,30 Euro rund 3,2% tiefer. Berichten zufolge will Apple spätestens Ende September die Fertigung der neuen, 5G-fähigen iPhones beginnen - und liegt damit Wochen hinter dem Zeitplan zurück.

Börse Stuttgart TV

Welche Rolle spielt der Wahlkampf in den USA in Zeiten von Corona? Wen favorisiert die Börse oder welche Branchen könnten als Gewinner hervorgehen? Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas blickt auf die aktuelle Situation an den Finanzmärkten im wöchentlichen Marktgespräch.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rmmRvLPuhYU

Euwax Sentiment Index

Trotz oder gerade wegen des fallenden DAX zeigen sich die Anleger in Stuttgart am Dienstag optimistisch. Bis auf einen kurzen Ausflug in den negativen Bereich bewegt sich der Euwax Sentiment heute ausschließlich im positiven Bereich - demzufolge setzen die Anleger eher auf einen steigenden deutschen Leitindex

Trends im Handel

Auf den Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call (WKN VE955K). Mit einem Basispreis und einer Knock-out-Barriere von gegenwärtig 94,22 Euro ist der Schein weit von einem Knock-out-Ereignis entfernt: Der Kurs der MTU-Aktie steht am Mittag nach deutlichen Verlusten bei 160,70 Euro.

Wie bereits am Tag zuvor handeln die Stuttgarter Derivateanleger auch heute einen Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf den Live-Cardioanbieter Peloton Interactive. Dabei ist heute in dem Call ein eindeutiger Überhang an Käufern zu verzeichnen. Für die Peloton-Aktie selbst geht es heute 5,2% abwärts.

Zudem wird heute von den Anlegern an der Euwax ein Knock-out-Call (WKN MC7T15) auf Daimler fast ausschließlich gekauft. Mit 45,38 Euro konnte die Daimler-Aktie am Morgen ihr höchstes Kursniveau seit den Kursverlusten im Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie markieren.

Disclaimer:

