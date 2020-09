STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Nikola & GM greifen Tesla an

Die schwachen Vorgaben aus den USA können dem DAX nichts anhaben: Am Mittwoch legt der deutsche Leitindex bis zum Mittag rund 0,8% auf 13.080 Punkte zu. In den Fokus rückt nun zunehmend die EZB-Sitzung am Donnerstag, von der am Markt allerdings keine weitere Zinssenkung oder Aufstockung der Wertpapierkäufe erwartet werden.

Als erneut meistgehandelte Aktie in Stuttgart gewinnt Tesla 6,5% auf 298,90 Euro. Nach dem höchsten Verlust seiner zehnjährigen Börsengeschichte, den Tesla gestern mit einem Minus von 21% aufs Parkett legte, nutzen die Anleger die Kurse wohl zum Einstieg.

Viele Orders und hohe Umsätze sind heute in Stuttgart auch bei der Apple-Aktie zu verzeichnen, die 3,6% auf 99,20 Euro steigt. Bereits nächsten Dienstag veranstaltet Apple ein Online-Event - traditionell wird dann das neue iPhone präsentiert. Dieses Mal soll neben weiteren Gadgets jedoch lediglich die neue Version der Apple Watch vorgestellt werden..

Als einer der meistgehandelten Werte klettert Nikola heute um weitere 5,4%. Bereits gestern legte die Aktie einen Kurssprung hin, nachdem bekannt wurde, dass General Motors mit etwa zwei Milliarden US-Dollar bei Nikola einstiegt. Gemeinsam planen sie ein E-Modell für den lukrativen Pick-up-Markt - und avancieren damit zum Tesla-Konkurrent.

Börse Stuttgart TV

Wann ist eine Aktie fair bewertet, welche Kennzahlen können Anleger heranziehen und warum ist der Vergleich mit der Peer Group so wichtig? Einordnungen von Michael Bloss, EIQF-Beitrat und Lehrbeauftragter an der HfWU in Nürtingen im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ai34MgOihGg

Euwax Sentiment Index

Nur zu Handelsbeginn bewegte sich der Euwax Sentiment im positiven Terrain. Nach dem Angriff des DAX auf die Marke von 13.100 Punkten erwarten die Stuttgarter Derivateanleger scheinbar eine Konsolidierung. In der Spitze fiel der Euwax-Sentiment auf bis zu -50 Punkte.

Trends im Handel

Im Vorfeld der Quartalszahlen, die der Live-Fitness-Anbieter Peloton Interactive am Donnerstag veröffentlicht, trennen sich die Anleger in Stuttgart heute von dem Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ). In diesem Call fanden allein in den vergangenen Tagen über 1.500 Preisfeststellungen statt. Die Peloton Interactive-Aktie gewinnt heute 3,6%.

Auf Adode Systems kaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN KB4HJ1). Nächsten Dienstag vermeldet Adobe frische Zahlen zu seinem dritten Quartal. Im letzten Quartal konnte der Konzern seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 14% steigern. Für die Adobe-Aktie geht es heute um 2,5% auf knapp 404 Euro aufwärts.

Ein Call-Optionsschein (WKN MC6BAS) auf den Finanzsoftware-Anbieter Intuit wird in Stuttgart fast ausschließlich gekauft. Im vergangen Geschäftsjahr konnte Intuit seinen Umsatz um 13% steigern. Bei rund 275,30 Euro notiert die Intuit-Aktie heute leicht im Minus.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)