Bei einer äußerst geringen Handelsspanne von gerade einmal 68 Punkten bewegt sich der DAX heute auf einem Niveau von rund 13.230 Punkten kaum von der Stelle. Vielmehr blicken die Anleger gespannt auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank, die sich am Abend zudem zu ihrer künftigen geldpolitischen Strategie äußern und neue Prognosen veröffentlichen wird.

Grenke fällt weiter rasant

Als mit Abstand meistgehandelter Wert in Stuttgart gibt Grenke Leasing heute weitere 23% nach. Bereits gestern war die Aktie zeitweise bis zu 30% eingebrochen, nachdem sich Grenke mit Geldwäsche- und Betrugsvorwürfen konfrontiert sah. Auch ein umgehendes Dementi des MDAX-Konzerns kann die Anleger bis dato nicht beruhigen. Seit Montagabend büßte Grenke mehr als 900 Millionen Euro an Börsenwert ein.

Hohe Umsätze sind in Stuttgart auch bei der Bayer-Aktie zu verzeichnen, die bis zum Mittag rund 1% abgibt. Berichten zufolge steuern die Leverkusener bei den Glyphosat-Klagen in den USA auf einen endgültigen Kompromiss zu. Mit dem ausgehandelten Vergleich sollen auch künftige Klagen geregelt werden, was Bayer Planungssicherheit verschaffen würde.

Im Sog der Betrugsvorwürfe gegen Nikola geht es auch für den Geschäftspartner Nel ASA als eine der meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger weitere 3,6% auf 1,68 Euro bergab. Allein seit letzten Mittwoch hat die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens 20% eingebüßt.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer zeigt sich heute von seiner volatilen Seite und schwankt in einer Spanne von 20 bis -30 Punkten deutlich. Im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank scheinen sich die Stuttgarter Derivateanleger uneins über die weitere Kursentwicklung im DAX zu sein.

Trends im Handel

Anleger kaufen Calls auf Apple, BYD und Intel

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute einen Knock-out-Call (WKN LS72MG) auf den chinesischen BYD-Konzern. BYD hat sich der Bereitstellung von emissionsfreien Energielösungen verschrieben. Die Automobiltochter von BYD setzte im August über 36.000 Autos ab, wobei knapp 21.500 Auto mit Verbrennungsmotor ausgeliefert wurden. Bis zum Mittag geht es für die Aktie um 7,5% aufwärts.

Am Mittwoch steigen die Stuttgarter Anleger bei einem Call-Optionsschein (WKN HZ6ZVE) auf Apple ein. Auf dem gestrigen Event wurden unter anderem eine neue Apple Watch und das iPad vorgestellt. Wie von den Marktteilnehmern erwartet, wurde kein neues iPhone vorgestellt. Die Apple-Aktie gewinnt heute leicht auf 97,60 Euro.

Auf den amerikanischen Halbleiterkonzern Intel kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Call-Optionsschein (WKN MC5D6E). Der ehemals wertvollste Halbleiterkonzern der Welt verlor diesen Status jüngst an Nvidia. Am Mittwoch liegt die Intel-Aktie bei 42,44 Euro geringfügig im positiven Bereich.

