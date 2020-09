STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Ein Gespenst kehrt zurück

Zum Wochenauftakt knickt der DAX deutlich um rund 3,3% auf 12.690 Punkte ein - und ein beinahe vollständig verdrängtes Gespenst kehrt zurück: die Sorge vor neuen drastischen Maßnahmen gegen das Coronavirus wie nun in Israel oder Großbritannien. Das treibt die Anleger in Scharen aus dem Markt, alle DAX-Werte notieren am Mittag im Minus.

Nel ASA bricht nach Rücktritt ein

Als meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger sackt Nel ASA heute 17,2% auf 1,44 Euro ab. Dabei drücken erneut die Entwicklungen bei Partner Nikola auf die Stimmung. So trat Trevor Milton, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Elektro-Truckbauers, nun überraschend zurück - nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Betrugsvorwürfe. Das nährt die Sorgen der Anleger, dass die Vorwürfe tatsächlich stimmen könnten.

Auch heute leidet die Allianz bei einem Minus von 3,7% als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart unter der Schlappe vor Gericht, die der Versicherer am Freitag erlitt: Demzufolge muss die Allianz womöglich für die Kosten behördlich angeordneter Gaststätten-Schließungen im Frühjahr aufkommen, auch wenn Covid-19 im Versicherungsschutz nicht explizit auftaucht.

Die Grenke-Aktie legt heute unter hohen Umsätzen eine wahre Achterbahnfahrt hin, notiert am Mittag jedoch 4% im Minus. Nach den Betrugsvorwürfen der vergangenen Woche beauftragte Grenke inzwischen die Wirtschaftsprüfer von KPMG mit der Erstellung eines Sondergutachtens, das die Vorwürfe hinsichtlich der Bilanz ausräumen soll.

Börse Stuttgart TV

Gewinne von mehr als 270% in einem Jahr: Im MDAX und im SDAX verstecken sich einige Aktien, deren Performance sich auf Jahressicht durchaus sehen lassen kann. Andreas Lipkow von der comdirect kürt die erfolgreichsten Aktien und verrät, was diese beflügelt.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=NMpQVCKWw60

Euwax Sentiment Index

Angesichts der deutlichen Verluste beim DAX positionieren sich die Stuttgarter Derivateanleger heute klar antizyklisch. Bei Werten von 10 bis 60 Punkten signalisiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer, dass die Anleger nun wieder eher von steigenden Kursen ausgehen.

Trends im Handel

Am Montag verkaufen die Derivateanleger in Stuttgart ihre Calls auf Tech-Werte aus den USA - so auch bei einem Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MC80KG). Die Aktie des nach Börsenwert weltweit wertvollsten Chipherstellers fällt heute rund 1,2% und steht damit im Wochenvergleich bei nun 405 Euro rund 6,6% tiefer.

Auch bei einem Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E) sind heute in Stuttgart überwiegend Verkäufe zu beobachten, wenngleich auf niedrigem Niveau vereinzelt Käufe stattfinden. Seit dem Allzeithoch bei 2.995 Euro Anfang September büßte die Amazon-Aktie bis dato rund 17,7% auf nun 2.467 Euro ein.

Aller guten Dinge sind drei: Bei einem Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MC6SS1) sind an der Euwax heute ebenfalls Verkäufer aktiv. In knapp einem Monat wird der Streaming-Konzern frische Quartalszahlen vorlegen. Heute kann die Netflix-Aktie entgegen dem Gesamtmarkt rund 0,3% zulegen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)