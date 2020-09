STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Enttäuschung bei Tesla vor Battery Day

Zwar kann der DAX am Dienstag rund 1% auf 12.670 Punkte zulegen - eine Erholung von den gestrigen Verlusten von 4,4% ist das jedoch noch lange nicht. Indes korrigierte das Ifo-Institut seine Prognose für die deutsche Wirtschaft nach oben: Statt um 6,7% werde sie in diesem Jahr lediglich um 5,2% schrumpfen, so die Konjunkturbeobachter.

Sorgen bei der Allianz - Enttäuschung bei Tesla

Meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist am Dienstag die Allianz, die bis zum Mittag 1% abgibt. Auf die Stimmung drücken Sorgen vor neuen Lockdowns, für dessen Kosten der Versicherer laut jüngstem Urteil einstehen müsste. Zudem rutschte die Allianz-Aktie unter eine wichtige charttechnische Unterstützung bei 171,72 Euro.

Unter Umsätzen von mehr als zwei Millionen Euro in Stuttgart gewinnt Volkswagen am Dienstag 0,4% auf 136,16 Euro. Am Morgen hatte die UBS die VW-Aktie bei einem Kursziel von 180 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. So habe Volkswagen im Geschäft mit Elektrofahrzeugen die stimmigste Strategie.

Vor dem ?Battery Day? am Abend verliert Tesla unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 3,8%. Tesla-Chef Elon Musk hatte die eigens geschürten, hohen Erwartungen im Vorfeld gedämpft: Alle vorgestellten Neuerungen könnten erst ab 2022 in großer Zahl gefertigt werden. Bis dahin plane Tesla, bei anderen Herstellern mehr Batterien zu kaufen.

Börse Stuttgart TV

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in den letzten Wochen deutlich aufgewertet. Wie können Anleger davon partizipieren, was gilt es zu beachten? Wie funktioniert die Absicherung für Anleger, die Aktien oder andere Wertpapiere in Fremdwährungen im Depot haben? Antworten liefert Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=a0J51THiM1w

Euwax Sentiment Index

Während der Euwax Sentiment am Vormittag unter großen Schwankungen eher die Erwartung steigender DAX-Kurse signalisierte, notiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer seit dem Mittag nahe Null. Mehr als die derzeit 12.680 Punkte scheinen die Anleger in Stuttgart dem DAX nicht zuzutrauen.

Trends im Handel

Bei den Optionsscheinen verkaufen Stuttgarter Anleger heute gleichermaßen Calls auf Gold (WKN GC9EXZ) und Silber (WKN GF1BEF). Im Zuge des gestrigen Kurssturzes bei den Indizes fielen auch die Edelmetalle deutlich. Während Gold zeitweise unter 1.900 US-Dollar rutschte, verlor Silber mehr als 7%. Auch am Dienstag setzen sich die Verluste fort.

Auch bei einem Call-Optionsschein auf Amazon sind heute viele Orders zu verzeichnen, dieser wird mehrheitlich gekauft (WKN MC826E). Erst am Freitag hatte das Analysehaus RBC Amazon weiterhin mit ?Outperform? eingestuft. Den Analysten zufolge unterschätzen viele Investoren die Größe und Strategie des künftigen Logistiknetzwerkes von Amazon.

Auf eine Empfehlung hin kaufen die Stuttgarter Anleger zudem einen Knock-out-Call auf Varta (WKN MA12TU). Während die Aktie des Batterieherstellers seit Montag dem europäischen Stoxx 600-Index angehört, konnte sie sich in den letzten sechs Monaten fast verdoppeln und notiert aktuell bei 116,20 Euro.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)