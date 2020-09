STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Nel ASA & Tesla verlieren kräftig

Bis zum Mittag kämpft sich der DAX bei 12.680 Punkten und einem leichten Plus wieder aus der Verlustzone. Zwischenzeitlich hatte der deutsche Leitindex rund 1% bis auf 12.512 Punkte abgegeben. Auch die Beurteilung in den Unternehmen hinsichtlich ihrer Geschäfte konnte sich laut ifo-Geschäftsklimaindex erholen: Dieser stieg von 92,5 Punkten auf nun 93,4 Punkte.

Die Partnerschaft mit Nikola brockt Nel ASA weiter Verluste ein: Die Aktie sackt als meistgehandelter Wert in Stuttgart 6,7% ab. Berichten zufolge sollen große Kunden wie BP die Kooperationsgespräche mit Nikola zur Errichtung eines Wasserstofftankstellennetzes in den USA nach den Betrugsvorwürfen auf Eis gelegt haben. Das drückt auch bei Nel ASA auf die Stimmung, das mit Nikola bei Wasserstoff-Tankstellen kooperiert.

Als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart geht es für Tesla heute weitere 3,9% bergab. Der US-Elektrobauer sicherte sich nun zur Batterieproduktion eine Lithium-Lagerstätte in den USA. Diese soll die gesamte USA mit Batterien versorgen können, Experten rechnen jedoch frühestens in ein paar Jahren mit dem Produktionsstart.

Hohe Umsätze lassen sich am Donnerstag in Stuttgart auch bei der Allianz-Aktie verzeichnen, die entgegen dem Markt 2,7% gewinnt. Derzeit prüft die Allianz laut Agenturmeldungen wohl, bei neuen Betriebsschließungsversicherungen keinen Pandemieschutz mehr zu gewähren.

Börse Stuttgart TV

Zeigt uns das aktuelle Jahr, dass man es mit Diversifikation auch übertreiben kann? Schließlich hätte man doch einfach auf die US-Tech-Aktien setzen können? Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, blickt auf die Performance der einzelnen Märkte und verrät, warum Anleger unbedingt nach Asien und in die USA schauen sollten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=fHa_j5yEs-g&utm_term=2400928326

Euwax Sentiment Index

Auch wenn sich der Euwax Sentiment heute bei einer Spanne von 40 bis -40 Punkten sehr volatil zeigt: Bei Werten von -25 Punkten signalisiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer am Mittag deutlich, dass die Anleger derzeit eher von einem fallenden DAX ausgehen.

Trends im Handel

Meistgehandelter Optionsschein der Stuttgarter Anleger ist heute ein Call auf American Tower (WKN MC9LDA). Hier sind hauptsächlich Verkäufe zu beobachten. Am 16. Oktober wird der US-Infrastrukturkonzern eine Quartalsdividende von 1,14 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 4,56 US-Dollar ausbezahlt.

Auch bei einem Call-Optionsschein auf Visa bearbeiten die Stuttgarter Derivatehändler am Donnerstag viele Orders (WKN MC9PMX). Dieser vor einiger Zeit empfohlene Call wird von den Anlegern heute gekauft. Bei aktuell 168,20 Euro verliert die Visa-Aktie bisher auf Wochensicht rund 1,3%.

Zudem handeln die Anleger in Stuttgart rege einen Call-Optionsschein auf Albemarle (WKN GF1HDX), der von der deutlichen Mehrheit verkauft wird. Die Aktie des US-Lithiumherstellers geriet in dieser Woche unter Druck, nachdem Tesla ankündigte, die Abhängigkeit von externen Lieferketten für Batteriemetalle zu verringern.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)