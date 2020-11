STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger gönnen sich Verschnaufpause

In einer vom US-Wahlkampf dominierten Handelswoche konnte der DAX insgesamt deutlich zulegen. Heute scheinen die Investoren aber größtenteils Gewinne mitzunehmen: Der deutsche Leitindex notiert zum Mittag um 1% tiefer.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP (WKN: 716460)

Auch zum Wochenende hin sind die Papiere des SAP-Konzerns die meistgehandelten unter Stuttgarter Anlegern. Die Aktie des größten deutschen Software-Konzerns verliert heute im schwachen Gesamtmarktumfeld 0,9%.

2. Allianz (WKN: 840400)

Heute gefragt unter Stuttgarter Anlegern scheint die Allianz-Aktie zu sein. Die Papiere des Versicherungs-Riesen notieren zum Mittag 1,2% fester. Grund dafür sind gute Quartalszahlen, die das Unternehmen am Morgen vorlegte. Mit einem operativen Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen.

3. BYD (WKN: A0M4W9)

Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns BYD wird heute in Stuttgart rege gehandelt und verliert über 3,5%. Angesichts der fulminanten Kursrally der letzten Monate scheinen die Anleger der Aktie eine Verschnaufpause zu gönnen. Alleine im letzten Monat konnte die BYD-Aktie über 50% zulegen.

Börse Stuttgart TV

Das ultimative Duell der Anlage-Superhelden: Kolja Barghoorn, besser bekannt als Aktien mit Kopf, tritt als Active Man gegen den Finanzwesir Albert Warnecke in seiner Rolle als Captain Index an. Auf sie warten die entscheidenden Fragen an der Börse:

? Wie hoch ist der Zeitaufwand für ihre Strategie?

? Wie hoch sind Risiko & Chance bei Aktien & ETFs?

? Und gehören zudem Anleihen, Gold & Bitcoin ins Depot?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=U8sn0eevnxQ

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert am Freitag in einer Spanne von -20 bis 30 Punkten. Dominierte unter den Derivateanlegern anfänglich noch der Pessimismus, trauen sich die Anleger im weiteren Handelsverlauf wieder aus ihrer Deckung und gehen von steigenden Notierungen im DAX aus.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Facebook (WKN MC4YTL)

Auf den Social-Media-Giganten Facebook verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein. Anscheinend nehmen die Derivateanleger die in den letzten Tagen aufgelaufenen Gewinne mit. Die Facebook-Aktie notiert heute 1,6% niedriger bei rund 246 Euro.

2. Knock-out Call auf SNP Schneider-Neureither & Partner (WKN MC4D1B)

Ebenfalls auf der Verkaufsseite stehen die Derivateanleger bei einem Knock-out-Call auf den IT-Konzern SNP Schneider-Neureither & Partner. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Schneider-Neureither war Anfang der Woche völlig unerwartet verstorben. Die SNP-Aktie notiert 2,6% leichter bei 48,95 Euro. Noch zu Wochenbeginn fiel die Aktie bis auf 41 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MC6SS1)

Zu guter Letzt dominieren an der Euwax auch bei einem Call-Optionsscheinen auf den Streaming-Anbieter Netflix die Verkäufer. Im letzten Quartal konnte Netflix 2,2 Millionen neue Bezahlabonnements verzeichnen. Im ersten Halbjahr waren es noch 25 Millionen neue Abonnenten. Für die Aktie geht es um 2% auf 429,15 Euro abwärts.

