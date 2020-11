STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Autogipfel im Fokus der Anleger

Für den deutschen Leitindex geht es heute bis zum Mittag leicht auf 13.170 Punkte nach oben. Der Fokus der Anleger liegt indes auf dem heute stattfindenden Autogipfel in Berlin. Die Bundesregierung hatte bereits im Vorfeld angekündigt, den Umbau der Industrie hin zu Elektromobilität und alternativen Antrieben mit Milliarden-Hilfen zu unterstützen.

Meistgehandelter Wert unter Stuttgarter Anlegern ist BioNTech. Die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens kann heute um 5,5% zulegen. BioNTechs Partner bei der Entwicklung eines Impfstoffs, der US-Riese Pfizer, hatte angekündigt, zeitnah eine Notfallzulassung für den Impfstoff in den USA zu beantragen..

Für den schwäbischen Automobilkonzern Daimler geht es unter regem Handel in Stuttgart um 1,9% nach oben. Zugesagte Gelder in Milliardenhöhe der Bundesregierung und eine Ankündigung des Managements, zukünftige Produktionsstandorte nach China verlagern zu wollen, scheinen den Anlegern - im Gegensatz zum Betriebsrat - zu gefallen.

Die Aktie des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac setzt heute unter hohen Umsätzen in Stuttgart ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Die Papiere klettern bis zum Mittag rund 1%. Auf Wochensicht steht bis dato gar ein solides Plus von knapp 30%.

Börse Stuttgart TV

Euwax Sentiment Index

Die Anleger in Stuttgart bleiben optimistisch - trotz des zwischenzeitlichen Rücksetzers beim DAX. So notiert der Euwax Sentiment beinahe den gesamten Handelstag über im positiven Bereich. Lediglich am Mittag drehte das Stuttgarter Stimmungsbarometer leicht ins Minus, signalisiert bei rund -7 Punkten jedoch noch eine ausgeglichene Lage.

Trends im Handel

Die mit Abstand meisten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten an der Euwax verzeichnet ein Call-Optionsschein (WKN JC663W) auf den Smartphone-Pionier Apple. Unser Händler führt in dem Schein fast ausnahmslos Kauforders aus. Die Apple-Aktie hält sich bei -0,6% noch knapp über der Marke von 100 Euro.

Waren die letzten Tage verbriefte Derivate auf Amazon gefragt, so handeln die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein (WKN VQ1FP3) auf das chinesische Pendant Alibaba. In dem Call dominieren am Mittwoch die Kauforders. Für die Alibaba-Aktie geht es heute um 0,5% auf 218 Euro nach oben.

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call (WKN TT3T6B) auf Grenke. Für den Anbieter von Finanzierungslösungen für Unternehmen geht es heutem nach einem starken gestrigen Tag um 3,2% auf 38,84 Euro abwärts.

