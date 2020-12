STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Impfstoff-Aktien haussieren weiter

Starker Start in den Dezember: Für den DAX geht es heute um 1% nach oben, der deutsche Leitindex nimmt somit die Marke von 13.500 Punkten ins Visier. Neben den Impfstoff-Hoffnungen stellen sich vor allem auch gute Konjunkturdaten aus China als Kurstreiber dar.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Der erneut meistgehandelte Titel unter den Anlegern in Stuttgart ist BioNTech. Die Aktie kann knapp 0,3% zulegen. Berichten zufolge ist noch diese Woche mit einer Zulassung für den Corona-Impfstoff des Unternehmens zu rechnen. So sollen BioNTech und Pfizer bei der Europäischen Arzneimittelbehörde einen Zulassungs-Antrag gestellt haben.

2. Curevac (WKN: A2P71U)

Das Tübinger Unternehmen präsentierte gestern frische Zahlen und wies aufgrund hoher Forschungskosten einen Quartalsverlust von fast 37 Millionen Euro aus. Die Aktie gibt nach dieser Meldung ab und notiert unter regem Handel in Stuttgart über 4% tiefer.

3. Moderna (WKN: A2N9D9)

Ebenfalls im Fokus der Stuttgarter Anleger ist heute die des amerikanische Impfstoff-Unternehmen Moderna. Die Aktie markiert bei einem Plus von rund 8% ein neues Allzeithoch. Moderna kündigte an, seinen Impfstoff als erstes Unternehmen überhaupt bei der EU zur Zulassung einzureichen. Moderna-Aktionäre können sich alleine im letzten Monat über einen Kursgewinn von fast 140% freuen.

Euwax Sentiment

Der Privatanlegerindex

Der Euwax Sentiment notiert heute in einer Handelsspanne von 30 bis -20 Punkten. In dieser Range präsentiert sich das Stuttgarter Stimmungsbarometer sehr volatil - eine eindeutige Tendenz ist bisher jedoch nicht festzustellen. Scheinbar warten die Anleger auf weitere Impulse.

Trends im Handel

Die meistgehandelten Derivate

1.Knock-out Call auf CompuGroup Medical (WKN MF9LQF)

Ein Knock-out-Call auf den deutschen eHealth-Anbieter CompuGroup Medical wird von den Stuttgarter Anlegern fast ausschließlich gekauft. Im letzten Quartal stieg der Umsatz der CompuGroup Medical um 30% auf einen neuen Rekordwert von 231,2 Millionen Euro. Die Aktie notiert mit 83,05 Euro nahe ihrem All-Time-High.

2. Call auf Varta (WKN UE0LEY)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden heute in Stuttgart in einem Call auf den Ellwanger Batterieproduzenten Varta statt. In dem Call dominieren heute eindeutig die Kauforders. Bereits am Vortag fanden in einem anderen Call auf Varta sehr viele Preisfeststellungen statt. Für die Varta-Aktie geht es heute um 2,89% auf 110,90 Euro abwärts.

3. Knock-out Call auf Zalando (WKN JC52SH)

Ein Knock-out-Call auf den Online-Versandhändler Zalando wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Im dritten Quartal konnte Zalando seinen Umsatz um 21,6% auf 1,8 Milliarden Euro und sein bereinigtes EBIT um 6,4% auf 118,2 Milliarden Euro steigern. Die Zalando-Aktie notiert mit 84,04 Euro geringfügig im negativen Bereich.

