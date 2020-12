STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Kursrutsch: Hält die 13.000er-Marke?

Verpasste der DAX sein Allzeithoch letzten Freitag lediglich um 20 Punkte, notiert er heute einige Etagen tiefer: Bis zum Mittag verliert der deutsche Leitindex rund 3,4% auf 13.180 Punkte. Zu groß scheinen die Sorgen der Anleger angesichts einer Mutation des Coronavirus in Großbritannien zu sein, die eine Abriegelung der Insel nach sich zieht.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Allianz (WKN: 840400)

Meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist zum Wochenauftakt die Allianz, die rund 4% abgibt. Noch am Donnerstag war die Aktie des DAX-Konzerns bei über 202 Euro auf ein Neun-Monats-Hoch gestiegen. Seither büßte die Allianz jedoch wieder rund 5% ein. Übrigens: Anleger in Stuttgart können DAX- und EURO STOXX 50-Werte noch bis Ende Dezember ohne Gebühren und ohne Spread handeln.

2. Linde (WKN: A2DSYC)

Auch bei Linde, einem weiteren DAX-Konzern, sorgen die Stuttgarter Anleger am Montag für hohe Umsätze. Die Aktie notiert bei 204,90 Euro rund 2,4% schwächer. Vor kurzem hatte die US-Bank JPMorgan Linde bei einem Kursziel von 288 US-Dollar zum Kauf empfohlen. So sei die Aktie des Gasherstellers wesentlich günstiger bewertet als vergleichbare Titel.

3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Spannend wird es heute für BioNTech: Die EU-Arzneimittelbehörde beurteilt den Impfstoff des Mainzer Unternehmens. Erwartet wird, dass sie grünes Licht gibt und den Impfstoff zur Zulassung empfiehlt - worüber dann letztlich die EU-Kommission abstimmen müsste. Bis zum Mittag legt die BioNTech-Aktie unter regem Handel in Stuttgart rund 3,2% zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert am Montag fast die gesamte bisherige Handelszeit über im positiven Bereich und zeigt sich am Mittag bei rund 20 Punkten recht stabil. Die Stuttgarter Derivateanleger agieren heute offensichtlich antizyklisch auf die Kursverluste beim DAX.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Im Gegensatz zur letzten Woche verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien weist am Montag die BYD-Aktie mit einem Zuwachs um 7,44% auf. Der Saubere Zukunft Index 2 (WKN SL0BWC) selbst notiert 2,6% höher bei 118,84 Euro.

2. Knock-out-Call auf Zalando (WKN JC52SH)

Ebenfalls verkauft wird an der Euwax ein Knock-out-Call auf den Onlinehändler Zalando. Im letzten Quartal konnte Zalando seinen Umsatz um 21,6% steigern und ein Kundenwachstum von 20,7% verzeichnen. Die Zalando-Aktie gibt bis zum Mittag 2,5% auf 87,82 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf SAP (WKN MC6BYB)

Bei den Optionsscheinen wird von den Anlegern in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf SAP häufig gehandelt. Unser Händler führt fast ausschließlich eingehende Verkaufsorders aus. Für die ebenfalls sehr rege gehandelte SAP-Aktie geht es 2,9% auf 101 Euro abwärts.

