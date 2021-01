STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Neue Impf-Allianz sorgt für gute Laune

Zum Handelsstart scheinen die Unruhen von gestern Abend im Washingtoner Kapitol Anleger hierzulande nicht weiter zu beunruhigen. Der DAX markiert stattdessen weiter munter neue Allzeithochs und notiert zum Mittag knapp unter der Marke von 14.000 Punkten.

Der mit Abstand meistgehandelte Wert unter Stuttgarter Anlegern ist die Bayer-Aktie. Am Morgen kündigte der Leverkusener Pharma-Konzern an, in der Impfstoff-Weiterentwicklung und -Vermarktung mit dem Tübinger Unternehmen CureVac zu kooperieren. Nach dem Vorbild von BioNTech und Pfizer solle so die Entwicklung, Fertigung und Distribution des Vakzins verbessert werden. Bayer-Aktien notieren 3,2% fester.

Noch weiter hoch geht es für den kleineren der beiden Kooperationspartner CureVac. Die Papiere des Impfstoff-Herstellers steigen um knapp 20%. Von ihrem im Dezember erreichten Allzeithoch bei 120 Euro ist die Aktie aber mit aktuell gut 80 Euro noch ein gutes Stück entfernt.

Für ebenfalls gute Laune unter Anlegern sorgen die Papiere des amerikanischen Wasserstoff-Herstellers Plug Power. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der südkoreanische Mischkonzern SK Group mit einem Investment in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar bei Plug Power einsteigt. Ziel des Geschäfts ist die beschleunigte Implementierung von auf Wasserstoff basierenden Energiequellen im asiatischen Raum.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment pendelt im bisherigen Handelsverlauf in einer Handelsspanne von 25 bis -40. Seit 10:00 Uhr liegt der Euwax-Sentiment deutlich im negativen Terrain. Die Stuttgarter Derivateanleger misstrauen anscheinend der positiven Entwicklung im DAX.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

In dem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 steigen die Anleger überwiegend ein. Der größte Tagesgewinner im Index ist die Xinyi Solar-Aktie mit einem Kursplus von 7,55%. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert notiert 3,04% höher bei 142,04 Euro.

2. Knock-out-Call auf Salesforce (WKN MC911V)

Auf die Salesforce-Aktie kaufen die Anleger einen Knock-out-Call. Im Dezember hat Salesforce die Übernahme des Softwareanbieters für interne Bürokommunikation, Slack, für 27,7 Milliarden US-Dollar verkündet. Die Salesforce-Aktie verliert 0,64% auf 177,22 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Fresenius (WKN HX6R37)

Bei den Optionsscheinen wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Call-Optionsschein auf Fresenius gekauft. Fresenius wird am 21. Februar seine Geschäftsergebnisse für 2020 präsentieren. Für die Aktie geht es 0,98% auf 40,42 Euro nach oben.

