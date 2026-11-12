Börse Stuttgart: NVIDIA: Verliert Jensen Huang den Chefposten?

12.11.26 16:10 Uhr

EUWAX Trends 12.11.2026, 13:30 Uhr | Steffen Heizereder

NVIDIA: Verwaltungsrat berät über Huangs Ablösung

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Jensen Huang droht die Ablösung an der Spitze von NVIDIA. Der Verwaltungsrat kam am Mittwoch zusammen, um über die Zukunft des Konzernchefs zu entscheiden. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, das Gremium bereite eine mögliche Absetzung Huangs vor. Eine Entscheidung hat der Konzern bislang nicht bekanntgegeben. Für eine Abberufung genügt nach der Satzung eine Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder. Ein bestimmter Grund muss dafür nicht vorliegen.

Am 8. November hatte der Verwaltungsrat in einer Erklärung noch betont, er habe Vertrauen in Huang und dessen Führungsteam. Am selben Tag schrieb Huang in einer Nachricht an die Belegschaft: "Ich war meiner Frau untreu." Nach Medienberichten geht es um eine Managerin aus dem Umfeld des Unternehmens Megaspeed aus Singapur, das NVIDIA-Chips gekauft hatte. US-Behörden halten sie für eine chinesische Agentin. China weist das zurück. Am Mittwoch berichtete die New York Times zudem über eine mutmaßliche Beziehung Huangs zu einer Managerin, die ihm direkt unterstellt sei. Die Zeitung beruft sich auf mehrere Informanten.

Huang hat NVIDIA 1993 mitgegründet und führt den Konzern seitdem. Im nachbörslichen US-Handel verlor die Aktie zeitweise mehr als 9 Prozent auf knapp 158 Dollar. Am 17. November legt NVIDIA Quartalszahlen vor.

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Alphabet: Umsatz steigt um ein Viertel, Nettogewinn sinkt

Ende Oktober hat Alphabet seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar. Nach Unternehmensangaben wuchs der Konzern damit das 13. Quartal in Folge zweistellig. Am stärksten legte Google Cloud zu: Die Erlöse der Sparte stiegen um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar, ihr operativer Gewinn von 3,6 auf 11,1 Milliarden Dollar. Mit der Google-Suche setzte Alphabet 63,4 Milliarden Dollar um, 12 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Der operative Gewinn des Konzerns stieg um rund 30 Prozent auf 40,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel das Ergebnis trotzdem: Der Nettogewinn für die Stammaktionäre sank von 35,0 auf 26,2 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie von 2,87 auf 2,12 Dollar. Grund sind Verluste von 8,7 Milliarden Dollar aus Beteiligungen. Im Vorjahresquartal hatten Beteiligungen noch einen Gewinn von 10,7 Milliarden Dollar gebracht.

Gleichzeitig hat Alphabet seine Investitionen in Sachanlagen mehr als verdoppelt, auf 51,4 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 9,1 Milliarden Dollar.

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NextEra Energy bessert Fusionspläne mit Dominion nach

NextEra Energy und Dominion Energy kommen den Regulierern und Verbraucherschützern im US-Bundesstaat Virginia bei ihrem geplanten Zusammenschluss entgegen. Die Mitarbeiter der Regulierungsbehörde State Corporation Commission und die Verbraucherschutzstelle des Generalstaatsanwalts hatten 117 Auflagen vorgeschlagen. Nach eigenen Angaben akzeptieren die Unternehmen davon 101 unverändert und 13 weitere mit Ergänzungen oder Änderungen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung vom 3. November hervor.

Mit den Zugeständnissen soll die Tochter Dominion Energy Virginia finanziell stärker vom übrigen Konzern getrennt werden. Außerdem sind eine unabhängige Aufsicht und mehr Vertreter aus Virginia im Verwaltungsrat des Versorgers vorgesehen. Privatkunden von Dominion Energy Virginia sollen vier Jahre lang Gutschriften auf ihre Stromrechnung erhalten, bezahlt von den Aktionären. Für den Zusammenschluss selbst würden die Kunden keinen Cent zahlen, erklären die Unternehmen. "Virginia sollte nicht wählen müssen zwischen Entlastung bei der Stromrechnung heute und bezahlbarem, verlässlichem Strom morgen", sagte NextEra-Chef John Ketchum.

Dominion versorgt nach eigenen Angaben 3,6 Millionen Haushalte und Unternehmen in Virginia, North Carolina und South Carolina mit Strom. Für den Zusammenschluss fehlen noch die nötigen Genehmigungen. Den Abschluss erwarten die Unternehmen weiterhin in der zweiten Jahreshälfte 2027.

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