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Börse Stuttgart: Straße von Hormus bleibt gesperrt - OPEC+ belässt Förderquoten

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Der Börse Stuttgart Marktbericht vom 05.10.2026, 11:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Straße von Hormus bleibt gesperrt - OPEC+ belässt Förderquoten

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Das Ölkartell OPEC+ hat am Sonntag beschlossen, seine Förderziele für November unverändert zu lassen. Die sieben Kernmitglieder um Saudi-Arabien und Russland halten damit am Produktionsniveau von September fest. Tatsächlich förderten diese sieben Staaten laut OPEC-Daten im August nur rund 25 Millionen Barrel pro Tag - etwa fünf Millionen weniger als vor Beginn des Konflikts am Persischen Golf Ende Februar. Die Exporte aus der Golfregion erreichen nach Angaben von Reuters 60 bis 80 Prozent des Normalwerts.

Der Parlamentspräsident des Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, erklärte am Sonntag, die Straße von Hormus werde nicht geöffnet, bis sieben Bedingungen des Islamabad-Memorandums erfüllt seien. Über die Meerenge läuft nach Branchenschätzungen rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports.

Am Freitag hatten die G7-Staaten die Freigabe von 100 Millionen Barrel Öl und Diesel aus ihren strategischen Reserven angekündigt - das entspricht in etwa dem weltweiten Tagesverbrauch. Die Lieferungen sollen innerhalb von vier Monaten erfolgen, wobei Diesel innerhalb von 20 Tagen vorgezogen wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, die Maßnahme solle die Preise senken. Der Preis für ein Barrel Brent lag am Freitag bei 102,69 Dollar. Aktuell notiert Brent bei ca. 102 Dollar (Stand: 11:25 Uhr).

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Der DAX hatte am Freitag bei 25.231 Punkten geschlossen und steht aktuell bei ca. 25.200 Punkten (Stand: 11:25 Uhr). Um 16:00 Uhr wird der ISM-Dienstleistungsindex für September veröffentlicht. Analysten erwarten laut Konsensschätzungen einen Wert von 55,1 nach zuvor 55,4 Punkten. In Bonn lädt die Deutsche Telekom ab 12:00 Uhr zu einem KI-Investorentag.

Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. © Börse Stuttgart Group 2026.

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