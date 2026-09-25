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ATX-Performance im Fokus

Börse Wien: Am Mittag Gewinne im ATX

Börse Wien: Am Mittag Gewinne im ATX

Mit dem ATX geht es am Mittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.10 EUR 0.30 EUR 0.36 %
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AT & S (AT&S)
200.50 EUR 5.30 EUR 2.72 %
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BAWAG
182.60 EUR 3.50 EUR 1.95 %
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CA Immobilien
22.60 EUR 0.15 EUR 0.67 %
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Erste Group Bank AG
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OMV AG
72.75 EUR 0.15 EUR 0.21 %
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Österreichische Post AG
31.25 EUR 0.40 EUR 1.30 %
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Raiffeisen
65.90 EUR 2.75 EUR 4.35 %
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UNIQA Insurance AG
18.74 EUR 0.34 EUR 1.85 %
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voestalpine AG
45.54 EUR 0.12 EUR 0.26 %
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Wienerberger AG
17.36 EUR 0.27 EUR 1.58 %
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Indizes
ATX
6,983.50 EUR 101.46 EUR 1.47 %
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Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,43 Prozent auf 6.980,71 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 195,569 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 6.882,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.882,04 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.882,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6.990,51 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 2,72 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 6.672,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der ATX mit 6.488,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.630,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 30,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7.018,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern markiert.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 3,81 Prozent auf 65,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,33 Prozent auf 201,50 EUR), Erste Group Bank (+ 2,33 Prozent auf 123,20 EUR), voestalpine (+ 2,15 Prozent auf 46,46 EUR) und BAWAG (+ 2,12 Prozent auf 182,80 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen OMV (-1,64 Prozent auf 72,10 EUR), CA Immobilien (-0,22 Prozent auf 22,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,22 Prozent auf 18,64 EUR) und Andritz (+ 0,24 Prozent auf 84,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55.950 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,42 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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