Börse Wien: Am Mittwochmittag Gewinne im ATX

ATX-Marktbericht

Am Mittwochmittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 1,00 Prozent auf 6.509,46 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 178,217 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,053 Prozent fester bei 6.448,46 Punkten, nach 6.445,04 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.441,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.516,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 3,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5.859,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der ATX bei 5.343,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, stand der ATX bei 4.373,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 21,63 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6.516,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 14,23 Prozent auf 27,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 211,50 EUR), PORR (+ 3,43 Prozent auf 45,20 EUR), Wienerberger (+ 2,49 Prozent auf 23,84 EUR) und Raiffeisen (+ 1,91 Prozent auf 53,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen STRABAG SE (-3,41 Prozent auf 90,70 EUR), DO (-1,39 Prozent auf 213,50 EUR), Österreichische Post (-1,10 Prozent auf 31,55 EUR), Verbund (-0,79 Prozent auf 56,45 EUR) und Vienna Insurance (-0,76 Prozent auf 65,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 217.174 Aktien gehandelt. Mit 43,268 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 8,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net