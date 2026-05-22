Börse Wien: ATX am Mittag im Plus

Index-Performance

Für den ATX geht es aktuell aufwärts.

Am Montag verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 2,01 Prozent auf 6.103,05 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,789 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,024 Prozent höher bei 5.984,16 Punkten, nach 5.982,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5.982,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.103,75 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 5.753,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5.766,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, betrug der ATX-Kurs 4.383,54 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,04 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.103,75 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9,17 Prozent auf 142,80 EUR), DO (+ 5,30 Prozent auf 190,60 EUR), Palfinger (+ 3,60 Prozent auf 34,55 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,70 EUR) und Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 47,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 34,00 EUR), Österreichische Post (-0,79 Prozent auf 31,50 EUR), Verbund (-0,75 Prozent auf 59,70 EUR), OMV (+ 0,24 Prozent auf 62,80 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 64,90 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 78.733 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,180 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net