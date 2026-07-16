Börse Wien: ATX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

Index im Blick

17.07.26 09:27 Uhr

ATX-Handel aktuell.

Am Freitag notiert der ATX um 09:08 Uhr via Wiener Börse 1,29 Prozent tiefer bei 6.376,14 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 180,355 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent leichter bei 6.459,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.459,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6.371,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.461,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der ATX mit 6.568,68 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5.957,70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.486,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,14 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6.599,69 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 0,64 Prozent auf 23,65 EUR), Verbund (+ 0,43 Prozent auf 58,80 EUR), OMV (+ 0,33 Prozent auf 61,70 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,15 EUR) und Andritz (-0,40 Prozent auf 73,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-4,81 Prozent auf 166,20 EUR), Raiffeisen (-1,83 Prozent auf 53,70 EUR), voestalpine (-1,68 Prozent auf 44,52 EUR), BAWAG (-1,49 Prozent auf 171,80 EUR) und Erste Group Bank (-1,48 Prozent auf 113,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16.281 Aktien gehandelt. Mit 44,628 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net