ATX-Performance im Fokus

Der ATX fällt heute.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,55 Prozent leichter bei 6.307,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181,704 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,123 Prozent fester bei 6.349,82 Punkten, nach 6.342,01 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.298,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6.372,55 Einheiten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX auf 6.270,26 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 6.617,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.887,18 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 17,86 Prozent zu Buche. Bei 7.043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Palfinger (+ 1,51 Prozent auf 26,95 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,03 Prozent auf 19,54 EUR), Verbund (+ 1,01 Prozent auf 69,95 EUR), PORR (+ 0,71 Prozent auf 35,30 EUR) und DO (+ 0,43 Prozent auf 231,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-4,54 Prozent auf 105,20 EUR), Lenzing (-1,74 Prozent auf 9,58 EUR), Andritz (-1,38 Prozent auf 78,70 EUR), Wienerberger (-1,18 Prozent auf 15,04 EUR) und voestalpine (-1,08 Prozent auf 32,92 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 197.312 Aktien gehandelt. Mit 42,380 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,10 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net