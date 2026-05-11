Börse Wien: ATX mittags mit Abgaben

ATX-Performance im Blick

Der ATX zeigt sich am Mittag schwächer.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,54 Prozent leichter bei 5.904,25 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 166,914 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent höher bei 5.936,89 Punkten, nach 5.936,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5.857,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.937,09 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der ATX auf 5.813,68 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der ATX bei 5.704,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der ATX einen Wert von 4.398,37 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,32 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6.018,30 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 2,40 Prozent auf 94,00 EUR), OMV (+ 1,75 Prozent auf 61,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,02) Prozent auf 34,70 EUR), PORR (+ 0,26 Prozent auf 39,25 EUR) und Verbund (+ 0,25 Prozent auf 60,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Wienerberger (-3,43 Prozent auf 24,24 EUR), AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 99,50 EUR), Palfinger (-3,21 Prozent auf 34,70 EUR), Erste Group Bank (-1,85 Prozent auf 98,15 EUR) und UNIQA Insurance (-1,41 Prozent auf 16,84 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 141.376 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,394 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net