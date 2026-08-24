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Kursentwicklung im Fokus

Börse Wien: ATX präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Börse Wien: ATX präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Der ATX entwickelt sich am Mittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
136.40 EUR 6.40 EUR 4.92 %
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123.10 EUR 1.10 EUR 0.90 %
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PORR AG
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Schoeller-Bleckmann
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STRABAG SE
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UNIQA Insurance AG
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Wienerberger AG
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Indizes
ATX
6,690.69 EUR 73.17 EUR 1.11 %
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Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 1,09 Prozent stärker bei 6.689,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,568 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,028 Prozent auf 6.619,40 Punkte an der Kurstafel, nach 6.617,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.614,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.692,41 Zählern.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 6.455,88 Punkten auf. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 6.148,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der ATX 4.759,68 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25,00 Prozent nach oben. Bei 6.780,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,92 Prozent auf 139,00 EUR), PORR (+ 3,10 Prozent auf 39,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,95 Prozent auf 29,70 EUR), STRABAG SE (+ 2,57 Prozent auf 87,80 EUR) und Palfinger (+ 1,49 Prozent auf 30,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-2,51 Prozent auf 23,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 71,00 EUR), OMV (+ 0,22 Prozent auf 68,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,57 Prozent auf 17,78 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,65 Prozent auf 123,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 67.521 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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