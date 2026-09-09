Börse Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer

ATX im Blick

09.09.26 17:57 Uhr

Der ATX gab sich am Mittwochabend schwächer.

Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,66 Prozent tiefer bei 6.859,91 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 194,191 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,023 Prozent auf 6.903,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6.905,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6.802,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.907,77 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,002 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 6.652,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der ATX mit 6.008,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der ATX mit 4.655,57 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 28,18 Prozent zu. Bei 6.910,60 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 1,20 Prozent auf 169,20 EUR), OMV (+ 1,14 Prozent auf 70,85 EUR), Verbund (+ 1,07 Prozent auf 61,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,66 Prozent auf 30,30 EUR) und Raiffeisen (+ 0,53 Prozent auf 65,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Palfinger (-2,93 Prozent auf 31,45 EUR), Wienerberger (-2,79 Prozent auf 18,83 EUR), DO (-2,68 Prozent auf 200,00 EUR), voestalpine (-2,47 Prozent auf 45,10 EUR) und PORR (-1,75 Prozent auf 36,55 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 421.497 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 48,401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net