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Marktbericht

Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Start schwächer

Börse Wien: ATX präsentiert sich zum Start schwächer

So bewegt sich der ATX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.20 EUR 1.10 EUR 1.32 %
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CA Immobilien
21.30 EUR -0.60 EUR -2.74 %
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Erste Group Bank AG
110.70 EUR -5.50 EUR -4.73 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.60 EUR -0.30 EUR -1.04 %
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Lenzing AG
12.62 EUR -1.10 EUR -8.02 %
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OMV AG
72.85 EUR 1.65 EUR 2.32 %
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Österreichische Post AG
30.55 EUR -0.20 EUR -0.65 %
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STRABAG SE
101.60 EUR -2.00 EUR -1.93 %
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Verbund AG
63.10 EUR -0.70 EUR -1.10 %
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voestalpine AG
44.06 EUR 0.22 EUR 0.50 %
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Wienerberger AG
15.43 EUR -0.73 EUR -4.52 %
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Indizes
ATX
6,611.99 EUR -180.24 EUR -2.65 %
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Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 6.745,90 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,732 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,021 Prozent leichter bei 6.790,78 Punkten, nach 6.792,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.793,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.731,34 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,420 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der ATX noch bei 6.905,36 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 6.488,23 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 4.703,24 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26,05 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,05 EUR), OMV (+ 0,63 Prozent auf 71,65 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 30,90 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 63,50 EUR) und CA Immobilien (-0,46 Prozent auf 21,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-2,33 Prozent auf 12,60 EUR), STRABAG SE (-2,30 Prozent auf 102,00 EUR), Andritz (-2,01 Prozent auf 82,80 EUR), Wienerberger (-1,31 Prozent auf 15,85 EUR) und voestalpine (-1,30 Prozent auf 44,02 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34.255 Aktien gehandelt. Mit 44,633 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.11.12 Wienerberger neutral UBS AG
12.10.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
12.09.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
23.08.12 Wienerberger neutral Citigroup Corp.
23.08.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA

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