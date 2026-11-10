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ATX Prime-Performance

Börse Wien: ATX Prime am Dienstagnachmittag in Grün

Börse Wien: ATX Prime am Dienstagnachmittag in Grün

Der ATX Prime macht am Dienstag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
116.20 EUR 0.10 EUR 0.09 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.10 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Frequentis
66.20 EUR 5.30 EUR 8.70 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.67 EUR -0.09 EUR -2.39 %
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Lenzing AG
11.80 EUR -0.18 EUR -1.50 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
76.10 EUR 9.50 EUR 14.26 %
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OMV AG
70.25 EUR -0.85 EUR -1.20 %
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Schoeller-Bleckmann
28.80 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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Telekom Austria AG
8.67 EUR 0.06 EUR 0.70 %
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Vienna Insurance
73.90 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Wienerberger AG
17.99 EUR 0.19 EUR 1.07 %
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Wolford AG
1.87 EUR 0.03 EUR 1.63 %
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Indizes
ATX Prime
3,269.61 EUR 49.86 EUR 1.55 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr klettert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,17 Prozent auf 3.257,29 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 3.219,89 Punkten in den Handel, nach 3.219,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.281,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.219,89 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 3.212,80 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3.276,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.403,39 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 22,54 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 11,94 Prozent auf 75,00 EUR), Frequentis (+ 3,97 Prozent auf 65,40 EUR), Erste Group Bank (+ 2,88 Prozent auf 117,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,61 Prozent auf 29,50 EUR) und Vienna Insurance (+ 2,19 Prozent auf 74,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-6,48 Prozent auf 2,02 EUR), Lenzing (-3,42 Prozent auf 11,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,87 Prozent auf 3,68 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 70,00 EUR) und Telekom Austria (-1,02 Prozent auf 8,70 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 147.478 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Mit 6,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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