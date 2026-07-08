Börse Wien: ATX Prime am Montagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

13.07.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime zeigt sich am Montagnachmittag im Minus.

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,53 Prozent schwächer bei 3.172,14 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,101 Prozent auf 3.185,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3.189,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 3.158,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.186,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.085,80 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Stand von 2.869,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 2.255,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell EVN (+ 1,57 Prozent auf 29,20 EUR), OMV (+ 1,50 Prozent auf 60,80 EUR), Verbund (+ 1,40 Prozent auf 58,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 30,85 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 31,75 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-5,03 Prozent auf 177,40 EUR), Marinomed Biotech (-4,92 Prozent auf 8,70 EUR), FACC (-2,35 Prozent auf 17,48 EUR), Vienna Insurance (-2,25 Prozent auf 65,20 EUR) und Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 26,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 145.333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,677 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net