DAX 25.094 +0,1%ESt50 6.268 -0,0%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,15 -2,8%Nas 26.049 -0,9%Bitcoin 54.667 -2,2%Euro 1,1420 +0,1%Öl 78,8 +3,7%Gold 4.050 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung im Fokus

Börse Wien: ATX Prime am Montagnachmittag in Rot

Börse Wien: ATX Prime am Montagnachmittag in Rot

Der ATX Prime zeigt sich am Montagnachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25.70 EUR -1.00 EUR -3.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
176.80 EUR -12.60 EUR -6.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
209.00 EUR 0.50 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
116.40 EUR -0.90 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.65 EUR -0.45 EUR -1.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
17.26 EUR -0.58 EUR -3.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
8.45 EUR 0.40 EUR 4.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
60.65 EUR 0.85 EUR 1.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
31.20 EUR -0.55 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.20 EUR 0.45 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
56.60 EUR -0.30 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
66.40 EUR -0.20 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3,170.92 EUR -18.26 EUR -0.57 %
News | Analysen

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,53 Prozent schwächer bei 3.172,14 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,101 Prozent auf 3.185,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3.189,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 3.158,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.186,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.085,80 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Stand von 2.869,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 2.255,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell EVN (+ 1,57 Prozent auf 29,20 EUR), OMV (+ 1,50 Prozent auf 60,80 EUR), Verbund (+ 1,40 Prozent auf 58,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 30,85 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 31,75 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-5,03 Prozent auf 177,40 EUR), Marinomed Biotech (-4,92 Prozent auf 8,70 EUR), FACC (-2,35 Prozent auf 17,48 EUR), Vienna Insurance (-2,25 Prozent auf 65,20 EUR) und Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 26,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 145.333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,677 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura