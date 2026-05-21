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ATX Prime im Fokus

Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu

05.06.26 12:25 Uhr
Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu | finanzen.net

Der ATX Prime verbucht am Freitag Zuwächse.

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Aktien
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Indizes
ATX Prime
3.037,6 PKT 16,7 PKT 0,55%
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Um 12:09 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,43 Prozent auf 3.033,90 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 3.021,05 Punkten, nach 3.020,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3.012,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.035,18 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,163 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 2.868,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.703,09 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 2.219,14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,14 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 3,20 Prozent auf 2,58 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,09 Prozent auf 4,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,38 Prozent auf 103,40 EUR), Wienerberger (+ 1,85 Prozent auf 24,24 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,69 Prozent auf 144,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen voestalpine (-3,85 Prozent auf 46,90 EUR), CA Immobilien (-3,56 Prozent auf 23,05 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,88 Prozent auf 5,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,82 Prozent auf 75,70 EUR) und FACC (-2,30 Prozent auf 16,16 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 106.091 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,035 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
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