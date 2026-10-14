Börse Wien: ATX Prime mittags im Aufwind
ATX Prime-Handel am dritten Tag der Woche.
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Am Mittwoch klettert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,34 Prozent auf 3.263,75 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3.252,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3.252,82 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3.248,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.271,22 Punkten erreichte.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,56 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 3.319,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.198,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der ATX Prime bei 2.342,16 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,78 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Telekom Austria (+ 4,26 Prozent auf 9,06 EUR), Lenzing (+ 3,57 Prozent auf 11,02 EUR), Wienerberger (+ 2,29 Prozent auf 15,63 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,24 Prozent auf 4,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-5,71 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,26 Prozent auf 3,93 EUR), Vienna Insurance (-0,90 Prozent auf 65,80 EUR), Semperit (-0,77 Prozent auf 19,45 EUR) und Flughafen Wien (-0,75 Prozent auf 52,60 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 114.756 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,613 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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