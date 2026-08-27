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Index-Bewegung

Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich mittags fester

Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich mittags fester

Am Mittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.40 EUR -0.20 EUR -0.72 %
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AT & S (AT&S)
150.80 EUR 2.40 EUR 1.62 %
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Erste Group Bank AG
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FACC AG
17.08 EUR 0.70 EUR 4.27 %
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Kapsch TrafficCom AG
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Mayr-Melnhof Karton AG
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OMV AG
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Rosenbauer
63.00 EUR 3.00 EUR 5.00 %
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Semperit AG Holding
16.75 EUR -0.20 EUR -1.18 %
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STRABAG SE
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Vienna Insurance
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Wolford AG
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ZUMTOBEL AG
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Indizes
ATX Prime
3,326.73 EUR 42.17 EUR 1.28 %
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,25 Prozent fester bei 3.325,58 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 3.284,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3.284,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3.284,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 3.329,41 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,94 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 3.123,90 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 2.987,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.322,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 25,11 Prozent. 3.337,77 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 13,54 Prozent auf 97,30 EUR), Wolford (+ 7,69 Prozent auf 2,24 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,31 Prozent auf 154,60 EUR), Semperit (+ 2,99 Prozent auf 17,20 EUR) und FACC (+ 2,18 Prozent auf 16,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,00 Prozent auf 4,40 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,68 Prozent auf 76,20 EUR), Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 70,80 EUR) und Rosenbauer (-0,64 Prozent auf 62,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die STRABAG SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 99.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,751 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,80 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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