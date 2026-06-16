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ATX Prime-Performance im Fokus

Börse Wien: ATX Prime verbucht am Donnerstagmittag Verluste

18.06.26 12:25 Uhr
Börse Wien: ATX Prime verbucht am Donnerstagmittag Verluste | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
228,00 EUR 8,50 EUR 3,87%
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Indizes
ATX Prime
3.213,4 PKT -17,0 PKT -0,52%
Charts|News|Analysen

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,50 Prozent auf 3.214,05 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 3.230,43 Punkten in den Handel, nach 3.230,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3.197,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.231,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 4,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, lag der ATX Prime bei 2.905,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, stand der ATX Prime noch bei 2.694,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.185,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,91 Prozent aufwärts. Bei 3.231,82 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 7,54 Prozent auf 0,53 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,97 Prozent auf 222,50 EUR), Lenzing (+ 3,59 Prozent auf 28,85 EUR), Flughafen Wien (+ 2,22 Prozent auf 50,60 EUR) und Polytec (+ 0,89 Prozent auf 4,54 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil UNIQA Insurance (-4,47 Prozent auf 17,08 EUR), Wolford (-3,17 Prozent auf 2,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,99 Prozent auf 32,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,65 Prozent auf 9,20 EUR) und voestalpine (-2,07 Prozent auf 45,44 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 106.620 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44,084 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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