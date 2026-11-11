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ATX Prime-Entwicklung

Börse Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Börse Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der ATX Prime bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.00 EUR -0.40 EUR -1.27 %
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Andritz AG
82.70 EUR -1.00 EUR -1.19 %
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AT & S (AT&S)
125.80 EUR 13.80 EUR 12.32 %
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DO & CO
223.50 EUR -0.50 EUR -0.22 %
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Erste Group Bank AG
117.90 EUR 1.70 EUR 1.46 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.60 EUR -0.50 EUR -1.61 %
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FACC AG
14.02 EUR 0.42 EUR 3.09 %
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Flughafen Wien AG
52.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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OMV AG
70.55 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Telekom Austria AG
8.75 EUR 0.08 EUR 0.92 %
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Vienna Insurance
74.60 EUR 0.70 EUR 0.95 %
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voestalpine AG
40.18 EUR -0.84 EUR -2.05 %
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Warimpex
0.45 EUR -0.02 EUR -4.90 %
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Indizes
ATX Prime
3,295.85 EUR 34.50 EUR 1.06 %
News | Analysen

Am Mittwoch steht der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,83 Prozent im Plus bei 3.288,35 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent stärker bei 3.261,63 Punkten in den Handel, nach 3.261,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.261,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.296,45 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 4,09 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3.212,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.288,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.414,58 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,71 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,33 Prozent auf 122,20 EUR), FACC (+ 3,38 Prozent auf 14,08 EUR), Vienna Insurance (+ 2,29 Prozent auf 75,90 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 84,80 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,53 Prozent auf 53,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,45 EUR), AMAG (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (-1,54 Prozent auf 40,92 EUR), Telekom Austria (-0,68 Prozent auf 8,70 EUR) und DO (-0,67 Prozent auf 224,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 64.431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,516 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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