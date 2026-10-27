Börse Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Kursentwicklung im Fokus

27.10.26 09:27 Uhr

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 3.116,80 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent höher bei 3.081,81 Punkten, nach 3.081,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3.077,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.120,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.401,04 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 3.131,42 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 2.338,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,25 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8,35 Prozent auf 150,60 EUR), Semperit (+ 3,11 Prozent auf 18,25 EUR), STRABAG SE (+ 2,90 Prozent auf 99,20 EUR), PORR (+ 2,74 Prozent auf 31,85 EUR) und BAWAG (+ 2,25 Prozent auf 158,90 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-3,77 Prozent auf 0,46 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 32,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR) und OMV (-1,20 Prozent auf 73,85 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 104.687 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 40,438 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net