Börse Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag

Index-Performance im Fokus

30.10.26 12:25 Uhr

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,27 Prozent schwächer bei 3.169,15 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3.177,79 Punkten, nach 3.177,79 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3.152,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 3.185,11 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,83 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 3.362,81 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 3.179,69 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Wert von 2.364,71 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 19,22 Prozent nach oben. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 4,73 Prozent auf 14,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 4,09 Prozent auf 4,07 EUR), DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR), OMV (+ 1,69 Prozent auf 75,15 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,57 Prozent auf 71,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-11,35 Prozent auf 137,40 EUR), Warimpex (-5,66 Prozent auf 0,45 EUR), FACC (-3,76 Prozent auf 13,32 EUR), voestalpine (-2,97 Prozent auf 41,18 EUR) und Palfinger (-1,61 Prozent auf 27,55 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 118.300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,720 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net