Börse Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

ATX Prime-Kursverlauf

Der ATX Prime verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,91 Prozent höher bei 3.241,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3.212,25 Zählern und damit 0,013 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.212,66 Punkte).

Bei 3.243,92 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.207,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 2.958,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2.581,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 2.173,08 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,96 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,75 Prozent auf 239,00 EUR), voestalpine (+ 2,88 Prozent auf 44,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,42) Prozent auf 88,80 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 79,60 EUR) und Raiffeisen (+ 1,47 Prozent auf 55,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-6,06 Prozent auf 0,50 EUR), Lenzing (-5,08 Prozent auf 27,10 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), ZUMTOBEL (-3,69 Prozent auf 4,18 EUR) und Marinomed Biotech (-3,19 Prozent auf 9,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 515.306 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net