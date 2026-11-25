Index-Performance

Der ATX Prime zeigte sich schlussendlich in Rot.

Der ATX Prime fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 2,98 Prozent auf 2.961,22 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 3.052,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3.052,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.961,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.055,44 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,77 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3.081,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3.282,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.459,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 4,75 Prozent auf 3,97 EUR), Wienerberger (+ 1,53 Prozent auf 15,24 EUR), Rosenbauer (+ 1,53 Prozent auf 53,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 70,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-7,66 Prozent auf 89,20 EUR), Semperit (-6,53 Prozent auf 13,60 EUR), Raiffeisen (-6,29 Prozent auf 54,40 EUR), Lenzing (-5,50 Prozent auf 9,11 EUR) und UNIQA Insurance (-4,35 Prozent auf 18,46 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 583.854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,235 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert mit 6,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net