Index-Bewegung

ATX-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,90 Prozent auf 6.257,94 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186,471 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,065 Prozent schwächer bei 6.374,95 Punkten, nach 6.379,10 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.374,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.191,21 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 5,97 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der ATX bei 6.452,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6.567,24 Punkte. Der ATX wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 4.819,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 18,72 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 31,95 EUR), CA Immobilien (-0,48 Prozent auf 20,80 EUR), Vienna Insurance (-0,53 Prozent auf 74,60 EUR) und Palfinger (-0,57 Prozent auf 26,15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 103,00 EUR), Lenzing (-4,11 Prozent auf 9,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,93 Prozent auf 70,80 EUR), Andritz (-3,21 Prozent auf 78,40 EUR) und Erste Group Bank (-2,41 Prozent auf 109,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 211.896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net