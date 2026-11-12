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ATX-Kursentwicklung

Börse Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

Börse Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

Der ATX bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DO & CO
219.50 EUR -4.00 EUR -1.79 %
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Erste Group Bank AG
117.40 EUR -0.60 EUR -0.51 %
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Lenzing AG
11.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
72.80 EUR -1.40 EUR -1.89 %
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OMV AG
71.85 EUR 0.40 EUR 0.56 %
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Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.10 EUR 0.31 %
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Palfinger AG
28.10 EUR 0.15 EUR 0.54 %
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Raiffeisen
63.35 EUR 0.35 EUR 0.56 %
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STRABAG SE
107.40 EUR -0.60 EUR -0.56 %
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Verbund AG
73.45 EUR 0.30 EUR 0.41 %
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voestalpine AG
38.86 EUR -1.14 EUR -2.85 %
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Wienerberger AG
16.75 EUR -0.77 EUR -4.39 %
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Indizes
ATX
6,685.08 EUR -53.77 EUR -0.80 %
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Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 6.706,90 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 193,234 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,022 Prozent schwächer bei 6.737,36 Punkten, nach 6.738,85 Punkten am Vortag.

Bei 6.689,44 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.765,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 4,23 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der ATX mit 6.609,76 Punkten berechnet. Der ATX lag vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 6.710,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.931,68 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,32 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 75,00 EUR), DO (+ 1,56 Prozent auf 228,50 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 73,70 EUR), voestalpine (+ 0,57 Prozent auf 38,60 EUR) und Lenzing (+ 0,53 Prozent auf 11,36 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Wienerberger (-2,56 Prozent auf 16,76 EUR), STRABAG SE (-2,18 Prozent auf 107,80 EUR), Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 63,00 EUR), Palfinger (-0,88 Prozent auf 28,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,85 Prozent auf 117,00 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 439.672 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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